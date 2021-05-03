Uzman Astrolog Zeynep Turan ile haftalık burç yorumları yayında! 3 Mayıs 2021 Pazartesi Bugün burcunuzu neler bekliyor?

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 3 Mayıs 2021 Pazartesi günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 3 Mayıs 2021 Pazartesi burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "BU HAFTA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Astrogündem: Merkür-Jüpiter karesi iletişim teknolojilerinin gelişimini farklı bir boyuta taşıyacak. Birçok GSM firması yapılanma değişimleri ile gündeme gelebilir. Şirket sahipleri ekonomik buhranlarla sınanırken yapısal planlar gün yüzüne çıkacak.
Koç: İşlerine odaklandığın bugün, internet kesintileri yaşanabilir. Evli bir Koç burcuysan, eşinle baş başa vakit geçirme planların olabilir.
Boğa: Çalışma arkadaşlarını yönlendiren kişi sen olacaksın. Akşam saatlerinde rahatlamak için meditasyon yapmayı düşüneceksin.
İkizler: Yakın çevrenle olan iletişimindeki tüm sorunlar geride kalıyor. Bazı konularda alttan almaya başlıyorsun. Çekingen davranabilirsin.
Yengeç: Aile içerisindeki çözümsüzlüklerde öne çıkan kişi sen oluyorsun. Akşam saatlerinde baş ağrılarından şikâyet edeceksin.
Aslan: Evde geçireceğin vakti değerlendirmek istiyorsun. Sağlıklı bir yaşam için beslenme programını yeniden gözden geçireceksin.
Başak: Evin eksikleri için liste hazırlayıp alışverişe çıkabilirsin. Akşam saatlerinde kişisel bakımınla daha fazla ilgilenmek isteyebilirsin.
Terazi: Pratik yönünün kuvvetli olması, sorunları çözmende sana yardım ediyor. Uzun vadede gerçekleştirmek istediğin planlarını gözden geçireceksin.
Akrep: Evden çalışacağın bugünde katılacağın toplantılar olabilir. Değişiklik yapmak için farklı yemek tariflerini denemek isteyebilirsin.
Yay: Paylaşım açısından verimli bir gün geçiriyorsun. Alttan alman gereken konular karşına gelse de kendi bildiğini yapıyorsun.
Oğlak: Evde gördüğün eski eşyalar seni geçmişe götürecek. Başına buyruk davranman, aile büyükleri ile aranda problemlere sebep olabilir.
Kova: Ailen ile olan iletişimin kuvvetlenmesi için harekete geçiyorsun. İnce eleyip sık dokuyarak, hata yapmak istemiyorsun.
Balık: Hızlı tepkiler vermen gereken konular karşına geliyor. Soğukkanlı şekilde aldığın kararların doğruluğunu sonradan hissedeceksin.
BU HAFTA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?
Gökyüzünün programı bu hafta oldukça yoğun. Tıpkı mavi gezegenimizin de yoğun olduğu gibi… Bu hafta hem Merkür hem de aşkın gezegeni Venüs hava burcuna konumlanacak. Bu konumlanın etkileri de net olacak, tıpkı bir sözleşmede olan maddeler gibi. Öyle ki bu yazımda da sizler için her burca özel olarak yap – yapma şeklinde kaleme aldığım bu yazımı bir kenara not etmenizi öneririm. Haftanız güzel geçsin.
Koç burçları
Boğa burçları
İkizler burçları
Yengeç burçları
Aslan burçları
Başak burçları
Terazi burçları
Akrep burçları
Yay burçları
Oğlak burçları
Kova burçları
Balık burçları