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Giriş Tarihi: 3.5.2021 08:44

Uzman Astrolog ile haftalık yayında! 3 Mayıs 2021 Pazartesi Bugün burcunuzu neler bekliyor?

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile haftalık burç yorumları yayında! 3 Mayıs 2021 Pazartesi Bugün burcunuzu neler bekliyor?

konusunda herkesin tek bildiği isim olan ile 3 Mayıs 2021 Pazartesi günü için yayınlandı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından "Twitburc" olarak da bilinen ve tanınan Zeynep Turan, Mayıs ayı ile birlikte koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçları için yorumlarını yayımlandı. Peki; burç yorumlarınızda bugün neler var? Sağlık, aşk, iş, kariyer, aile gibi konularda neler olacak? İşte Astroloji 3 Mayıs 2021 Pazartesi için günlük

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 3 Mayıs 2021 Pazartesi günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 3 Mayıs 2021 Pazartesi burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "BU HAFTA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI – 3 MAYIS 2021 PAZARTESİ

Astrogündem: Merkür-Jüpiter karesi iletişim teknolojilerinin gelişimini farklı bir boyuta taşıyacak. Birçok GSM firması yapılanma değişimleri ile gündeme gelebilir. Şirket sahipleri ekonomik buhranlarla sınanırken yapısal planlar gün yüzüne çıkacak.

Koç: İşlerine odaklandığın bugün, internet kesintileri yaşanabilir. Evli bir Koç burcuysan, eşinle baş başa vakit geçirme planların olabilir.

Boğa: Çalışma arkadaşlarını yönlendiren kişi sen olacaksın. Akşam saatlerinde rahatlamak için meditasyon yapmayı düşüneceksin.

İkizler: Yakın çevrenle olan iletişimindeki tüm sorunlar geride kalıyor. Bazı konularda alttan almaya başlıyorsun. Çekingen davranabilirsin.

Yengeç: Aile içerisindeki çözümsüzlüklerde öne çıkan kişi sen oluyorsun. Akşam saatlerinde baş ağrılarından şikâyet edeceksin.

Aslan: Evde geçireceğin vakti değerlendirmek istiyorsun. Sağlıklı bir yaşam için beslenme programını yeniden gözden geçireceksin.

Başak: Evin eksikleri için liste hazırlayıp alışverişe çıkabilirsin. Akşam saatlerinde kişisel bakımınla daha fazla ilgilenmek isteyebilirsin.

Terazi: Pratik yönünün kuvvetli olması, sorunları çözmende sana yardım ediyor. Uzun vadede gerçekleştirmek istediğin planlarını gözden geçireceksin.

Akrep: Evden çalışacağın bugünde katılacağın toplantılar olabilir. Değişiklik yapmak için farklı yemek tariflerini denemek isteyebilirsin.

Yay: Paylaşım açısından verimli bir gün geçiriyorsun. Alttan alman gereken konular karşına gelse de kendi bildiğini yapıyorsun.

Oğlak: Evde gördüğün eski eşyalar seni geçmişe götürecek. Başına buyruk davranman, aile büyükleri ile aranda problemlere sebep olabilir.

Kova: Ailen ile olan iletişimin kuvvetlenmesi için harekete geçiyorsun. İnce eleyip sık dokuyarak, hata yapmak istemiyorsun.

Balık: Hızlı tepkiler vermen gereken konular karşına geliyor. Soğukkanlı şekilde aldığın kararların doğruluğunu sonradan hissedeceksin.

BU HAFTA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?

Gökyüzünün programı bu hafta oldukça yoğun. Tıpkı mavi gezegenimizin de yoğun olduğu gibi… Bu hafta hem Merkür hem de aşkın gezegeni Venüs hava burcuna konumlanacak. Bu konumlanın etkileri de net olacak, tıpkı bir sözleşmede olan maddeler gibi. Öyle ki bu yazımda da sizler için her burca özel olarak yap – yapma şeklinde kaleme aldığım bu yazımı bir kenara not etmenizi öneririm. Haftanız güzel geçsin.

Koç burçları

  • Fazla eşyalarından kurtul
  • Uzun telefon görüşmeleri yapma
  • Doğruluğundan emin olmadığın dedikodulara inanma.

Boğa burçları

  • Beslenmene dikkat et
  • Gereksiz harcamalar yapma
  • Sevgini göstermekten korkma.

İkizler burçları

  • Ailene ufak sürprizler yap
  • Tek başına hareket etme
  • İmzalayacağın belgelerin her satırına dikkat et.

Yengeç burçları

  • Masraflarını kısıp birikim yap
  • Aileni ilgilenmeyi ihmal etme
  • Aklındaki planlar için adım at.

Aslan burçları

  • Ailene karşı açık sözlü ol
  • Kırıcı davranışlarda bulunma
  • Eleştirileri yanlış anlama, her şey kişisel değildir.

Başak burçları

  • Kişisel bakımını ihmal etme
  • Abartılı tepkilerden kaçın.
  • Bonkörlüğün cebini zorlamasın.

Terazi burçları

  • Yaşam alanında düzenleme yap
  • Yatırım yapmadan önce iki defa düşün
  • Kalbindeki kişiye açılmaktan korkma.

Akrep burçları

  • Hayatında yeni başlangıçlar yap
  • Sırların herkesle paylaşılmayacağını unutma.
  • Sporunu aksatma.

Yay burçları

  • Yeni kişilerle iletişime geç, çevreni genişlet.
  • Estetik operasyon için bu haftayı seçme.
  • Ailene aklındaki planlardan bahset.

Oğlak burçları

  • Alacağın kararlarda kendine güven
  • Gereksiz alışveriş yapma
  • Telefon ya da bilgisayarındaki önemli dosyaların yedeğini almayı unutma.

Kova burçları

  • Dış görünüşünde değişiklik yapmak için bu haftayı değerlendir.
  • Acele kararlar vermemeye dikkat!
  • Küslükleri ortadan kaldır.

Balık burçları

  • Fazla kilolarından kurtulmak için adım at! Geç değil.
  • Ortaklık yapmadan önce bütün olasılıkları tart.
  • Giyim için harcama yapma.

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Uzman Astrolog Zeynep Turan ile haftalık burç yorumları yayında! 3 Mayıs 2021 Pazartesi Bugün burcunuzu neler bekliyor?
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