Atv’den çok konuşulacak tarihi bir dizi daha: Bozkır Arslanı Celaleddin

MOĞOLLARI BOZGUNA UĞRATAN SAVAŞÇININ HİKAYESİ



Atv ve çarşamba akşamlarının birincisi olan 'Kuruluş Osman' dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'dan çok konuşulacak yeni bir tarihi dizi daha geliyor.

Cengiz Han'ın "Keşke böyle bir oğlum olsaydı" diyerek saygısını dile getirdiği tek hükümdar olan, cesaretin ete kemiğe büründüğü, onurlu savaşçı Celaleddin Harzemşah'ın efsanevi hikayesinin anlatıldığı 'Bozkır Arslanı Celaleddin' yakında atv ekranlarında olacak.



İslam dünyasını içine sürüklendiği büyük bir iç savaş ve kaostan çıkarıp birleştirmeye çalışan, dünyayı kasıp kavuran Moğollara ilk mağlubiyeti tattıran ve onların yenilmezlik efsanesini yerle bir eden Bozkır Arslanı Celaleddin'in hikayesini anlatan dizinin yapım ve proje tasarımını Mehmet Bozdağ üstlendi.

ATV'nin yeni dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin ilk tanıtımı yayınlandı | Video



TÜRK VE ÖZBEK OYUNCULAR BAŞROLLERDE

Genel yönetmenliğini Metin Günay'ın, yönetmenliğini Kazakistanlı Nurgissa Almurat'ın yaptığı Türk-Özbek ortak yapımı dizinin başrollerini Emre Kıvılcım, Özbekistanlı Yulduz Radjova, Rano Shodiyeva, Rayxoun Ulesanova, Tohir Saidov, Saide Rametova, Gülenay Kalkan Ünlüoğlu paylaşıyor. Dizinin kadrosunda Cemal Hünal, Sezgin Erdemir, Ferhat Yılmaz, Kaan Yalçın gibi isimler de yer aldı.