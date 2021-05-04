Bugün burcunuzda neler var? Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 4 Mayıs 2021 Salı!

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 4 Mayıs 2021 Salı günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 4 Mayıs 2021 Salı burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "MERKÜR İKİZLER BURCUNDA" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Astrogündem: Merkür, yöneticiliğini yaptığı İkizler burcuna geçiyor. Yazılı ve görsel basına odaklanacağımız günlerin altını çiziyor. Uydu üzerinden yayın yapan birçok kanal dijital olarak yayın hayatına devam ederken kapanan televizyon kanallarına dünya tanıklık edecek.
Koç: Pratik yönünün kuvvetleneceği bir gün seni bekliyor. Uzun süredir görüşmediğin arkadaşlarınla telefon aracılığıyla hasret gidereceksin.
Boğa: Online olarak katılabileceğin kurslar için araştırmaların artacak. Eşinin ailesinde sağlık sorunları olan birisi hakkında haberler alabilirsin.
İkizler: Bugün odak problemlerin olabilir. İşlerine evden devam ettiğin bugünde dalgın olabilirsin. İçtiğin kahve sayısına dikkat etmelisin.
Yengeç: Uykusuz şekilde güne başlaman, kendini ifade etmekte zorlanmana sebep olacak. Kendini açıklamak zorunda kalabilirsin.
Aslan: Beklenmedik sorunlar seni panik içerisine sokabilir. Sosyal medyada geçirdiğin vaktin artması, seni işlerinden alıkoyabilir.
Başak: Bugün boş vakitlerini daha verimli değerlendirmeyi düşünüyorsun. Evde eşyalarını yeniden düzenlemek isteyebilirsin.
Terazi: Eğitimine ara vermiş bir Terazi burcuysan, bugün karşına yeni fırsatlar çıkabilir. Aile büyüklerinin desteği karar vermende yardımcı oluyor.
Akrep: Bugün katılacağın toplantı için hazırlık yaparken, internet bağlantısıyla ilgili sorunlar yaşayabilirsin. Sosyal medyada gördüğün bir haberi kafana takıyorsun.
Yay: Beklentilerinin karşılık bulduğu bir gündesin. Evli bir Yay burcuysan, harcamalarının artması sonrasında eşin şikayetçi olabilir.
Oğlak: İhmal ettiğin kişisel bakımın ile ilgilenmek istiyorsun. Kardeşi olan bir Oğlak burcuysan, kardeşinle olan paylaşımların artabilir.
Kova: Sorunlara sakin bir şekilde yaklaşıyorsun. Uzun süreli birlikteliği sona ermiş bir Kova burcuysan, eski sevgilinin mesajına kayıtsız kalamayacaksın.
Balık: Yakın çevrende senden saklanan sırlar olduğunu öğreneceksin. Vakitlerinin boş geçmemesi için yeni hobiler edinmeyi düşünebilirsin.
MERKÜR İKİZLER BURCUNDA
İletişim gezegeni Merkür, bugün yöneticisi olduğu burca taşınıyor. Yani İkizlere. Değişken burçlar arasında en hareketli, en hızlı hareket edeni ve en hızlı düşünen burca taşınacak olan Merkür etkilerini hissettirecek. 11 Temmuz'a kadar İkizler burcunda konumlanmaya devam edecek olan Merkür, iletişimimize yine farklılıklar katacak. Aslına baktığınızda Merkür, bir ileri bir geri derken kendi burcunda en uzun yolcuğunu yapacak. Bu da eli ayağına dolaşanlarla kıvrak zekalı kişileri ön plana çıkaracak.
Merak Duygumuzu Körükleyecek
Birbirimize duyduğumuz ihtiyacımızın artması, bazı davranışları da beraberinde getirecek. İletişimimizi güçlendirmek adında çeşitli arayışlar içerisinde olacağımız bir dönem olacak. Haberci gezegen Merkür, İkizler transiti boyunca merak duygumuzu da körükleyecek. Yeni fikirlerin konuşulduğu süreçte, kendimizi daha iyi şekilde ifade etmeye başlayacağız. Kısaca iletişim gezegeni Merkür ile birlikte, kendimizi daha rahat bir şekilde ifade etmeye başlayacağız.
Her İletişim Merkür'den Sorulur
Kendimizi ifade ediş şeklimiz ve iletişimle ilgili olan her şey Merkür'ün etkisi altındadır. Peki bütün burçlar aynı derecede mi etkilenir? Hayır. Merkür, bazı burçlarda hareket ederken kendisini rahat hissetmez. Hele geri giderken kimse kimseye kendisini ifade edemez. Bu durum da iletişimi olumsuz etkileyebilir.
Merkür, İkizler Burcunda Yöneticidir
Merkür, teknolojiyi de yakından etkiliyor. Eğer elinizdeki telefonunuz ile bir sınav verecekseniz, bu Merkür'ün ters günlerinden geçtiğinin bir habercisidir. Merkür'ün tersinin tuttuğu günler ise; 30 Mayıs ile 23 Haziran tarihleri arasında olacak. Bu tarihler dışında iletişiminiz rast gidebilir.
Hayatlarımızda Farklı Bir Etki Oluşturacak
İletişim gezegeni Merkür, alacağımız kararlara da etki edecek. Acele aldığımız kararlarda hata yapma ihtimalimiz artarken, Merkür İkizler transiti ile düşünmemiz gerektiğini bize hatırlatacak. Bugünden sonra iletişimi hızlandıracak olan Merkür, hedeflerimize odaklanmamız için harekete geçmemiz gerektiğini de ifade edecek.
Ağır Kazan Geç Kaynar
Merkür, 4 Mayıs – 11 Temmuz tarihleri arasında derdini anlatamayanların derdini anlatacağını, yalan söyleyenlerin de ifşa olacağını gözler önüne serecek. Hem de bunların bir çırpıda olup bitecek diyor Merkür- İkizler seyri. Hızlı dönüşler alacağınız bir dönem sizleri bekliyor.