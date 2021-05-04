Bugün burcunuzda neler var? Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 4 Mayıs 2021 Salı!

MERKÜR İKİZLER BURCUNDA

İletişim gezegeni Merkür, bugün yöneticisi olduğu burca taşınıyor. Yani İkizlere. Değişken burçlar arasında en hareketli, en hızlı hareket edeni ve en hızlı düşünen burca taşınacak olan Merkür etkilerini hissettirecek. 11 Temmuz'a kadar İkizler burcunda konumlanmaya devam edecek olan Merkür, iletişimimize yine farklılıklar katacak. Aslına baktığınızda Merkür, bir ileri bir geri derken kendi burcunda en uzun yolcuğunu yapacak. Bu da eli ayağına dolaşanlarla kıvrak zekalı kişileri ön plana çıkaracak.

Merak Duygumuzu Körükleyecek

Birbirimize duyduğumuz ihtiyacımızın artması, bazı davranışları da beraberinde getirecek. İletişimimizi güçlendirmek adında çeşitli arayışlar içerisinde olacağımız bir dönem olacak. Haberci gezegen Merkür, İkizler transiti boyunca merak duygumuzu da körükleyecek. Yeni fikirlerin konuşulduğu süreçte, kendimizi daha iyi şekilde ifade etmeye başlayacağız. Kısaca iletişim gezegeni Merkür ile birlikte, kendimizi daha rahat bir şekilde ifade etmeye başlayacağız.

Her İletişim Merkür'den Sorulur

Kendimizi ifade ediş şeklimiz ve iletişimle ilgili olan her şey Merkür'ün etkisi altındadır. Peki bütün burçlar aynı derecede mi etkilenir? Hayır. Merkür, bazı burçlarda hareket ederken kendisini rahat hissetmez. Hele geri giderken kimse kimseye kendisini ifade edemez. Bu durum da iletişimi olumsuz etkileyebilir.