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Giriş Tarihi: 4.5.2021 14:07

ile 'nın 16 yıllık evlilikleri tek celsede bitti!

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Esra Oflaz Güvenkaya ile Ziya Güvenkaya'nın 16 yıllık evlilikleri tek celsede bitti!

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından ve MTV Türkiye, Eurosport , Nickeledeon, National Geographic , Lifetime gibi pek çok tematik kanalı Türkiyeye getiren ile 16 yıllık evliliklerini sonlandırdı. Mahkemeye sundukları protokol doğrultusunda boşanan çiftin kızlarının velayeti, anne de kaldı. Taraflar birbirlerinden tazminat ve nafaka talebinde bulunmadı.

Yaşamının büyük kısmını Londra'da sürdüren MCD Life Medya Yönetim Kurulu Başkanı Esra Oflaz Güvenkaya ile Ziya Güvenkkaya 16 yıl önce evlenmişti. Çiftin evliliklerinden 13 yaşında kızları bulunuyordu. Cemiyet hayatında örnek çiftler arasında göterilen Güvenkaya çifti geçtiğimiz günlerde evliliklerini sonlandırma kararı almıştı. Esra Oflaz Güvenkaya avukatı Sibel Engin aracılığıyla Beykoz Aile Mahkemesi'ne anlaşmalı boşanma davası açmıştı.

PROTOL YAPTILAR

Beykoz Aile Mahkemesi'nde önceki gün görülen boşanma davasına Esra Güvenkaya ve avukatı Sibel Engin ile Ziya Güvenkaya katıldı. Mahkemenin söz verdiği avukat Sibel Engin, çiftin protokol doğrultusunda boşanmalarına karar verilmesini istedi.



VELAYET ANNEDE

Mahkeme çifti boşayarak 13 yaşındaki kızlarının velayetini annede bırakırken, eğitim ve sağlık giderlerini babanın karşılamasına karar verdi.

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Esra Oflaz Güvenkaya ile Ziya Güvenkaya'nın 16 yıllık evlilikleri tek celsede bitti!
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