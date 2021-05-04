Haberler Günaydın Haberleri Herkes 20'li yaşlarını paylaşırken Demet Akalın başına gelen felaketi paylaştı! Yüzü yanan Demet Akalın yaşadığı acıyı anlattı...
Giriş Tarihi: 4.5.2021 13:29 Son Güncelleme: 4.5.2021 13:37

Herkes 20'li yaşlarını paylaşırken başına gelen felaketi paylaştı! Yüzü yanan Demet Akalın yaşadığı acıyı anlattı...

Herkes 20'li yaşlarını paylaşırken Demet Akalın başına gelen felaketi paylaştı! Yüzü yanan Demet Akalın yaşadığı acıyı anlattı...

Sosyal medyada her gün yeni bir akım çıkıyor, ünlüler de bu akımlara dahil olmaktan geri kalmıyor. Son günlerde ise 20'li yaşlara ait fotoğraf paylaşma akımı epey bir yaygın. Bu akımdan geri kalmayan magazin figürleri de yaptıkları paylaşımlarla adlarından söz ettiriyor. ise bu akıma ilginç bir şekilde dahil oldu. ünlü şarkıcı, hastanede çektirdiği bir karesini paylaştı. Yıllar önce yüzü yanan Demet Akalın, çektiği acıyı anlattı.

Sosyal medyada yeni akımlar türemeye devam ediyor, ortaya çıkan kareler herkesin ilgisini çekiyor. Son dönemde ise sosyal medyada başlayan 20'li yaşlara ait fotoğraf paylaşma akımına ünlü isimler de katıldı.

Akıma dahil olan ünlü şarkıcı Demet Akalın, herkesin aksine mutlu olduğu andan bir kare paylaşmak yerine yıllar önce yüzü yandığı için hastanede yattığı döneme ait bir fotoğraf paylaştı.

AKIMA YÜZÜNÜN YANDIĞI POZLA DAHİL OLDU

20. yaş gününü kutladığı bir partide mumların patlattığı yanıcı gaz dolu balon sonucu yüzü tanınmayacak hale gelen Demet Akalın, akıma hastanede çekilen bir pozla katılarak "20. yaş günümde uçan balonlardan yanmıştım. Her gün kabukları soyuluyordu suratımın epey acılıydı" notunu düştü.

Yıllar sonra yüzünün yanmasıyla ilgili açıklama yapan ünlü şarkıcı "Kimse bana acıdan bahsetmesin. Yanık çok fenaydı çok" ifadelerini kullanmıştı.

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Herkes 20'li yaşlarını paylaşırken Demet Akalın başına gelen felaketi paylaştı! Yüzü yanan Demet Akalın yaşadığı acıyı anlattı...
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