İbrahim Tatlıses eşi Gülçin Karakaya'nın ailesinin gönlünü fethetti! Asistanı Gülçin Karakaya ile evlenen İbrahim Tatlıses'ten bomba hamle

GÜLÇİN BANA ÇOK İYİ BAKIYOR

"İbo Show"un cumartesi akşamı yayınlanan bölümünde İbrahim Tatlıses'ten sürpriz bir itiraf geldi. Ünlü sanatçı daha önce 'asistanım' dediği sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlendiğini açıkladı. Programın konuklarından Ebru Yaşar'ın "Sen nikâhlanmışsın" demesi üzerine Tatlıses, "Mutluyum, ben evliyim kardeşim, Gülçin bana çok iyi bakıyor. Ben bu saatten sonra kimseye hesap verecek durumda değilim" dedi.