Haberler Günaydın Haberleri İbrahim Tatlıses eşi Gülçin Karakaya'nın ailesinin gönlünü fethetti! Asistanı Gülçin Karakaya ile evlenen İbrahim Tatlıses'ten bomba hamle
Giriş Tarihi: 4.5.2021 09:24 Son Güncelleme: 4.5.2021 09:32

eşi 'nın ailesinin gönlünü fethetti! Asistanı ile evlenen 'ten bomba hamle

İbrahim Tatlıses eşi Gülçin Karakaya'nın ailesinin gönlünü fethetti! Asistanı Gülçin Karakaya ile evlenen İbrahim Tatlıses'ten bomba hamle

Ünlü türkücü , geçen günlerde kendisinden 43 yaş küçük ile evlendiğini programında itiraf etmişti. İtirafıyla magazin gündemine damga vuran herkesi şaşırtmıştı. ile evlendiğini itiraf eden Tatlıses, dün ise geri adım attı. Ünlü türkücü, "Resmi nikâh yok, bizimki gönül evliliği" dedi. Özel hayatıyla adından söz ettiren , yeni evlendiği Gülçin Karakaya ile Bodrum’da görüntülendi. Tatlıses, Karakaya’nın ablası ve yakınlarıyla iftar için bir araya geldi.

İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde kendisinden 43 yaş küçük Gülçin Karakaya ile evlendiğini itiraf etmişti. Açıklamasıyla gündemden düşmeyen İbrahim Tatlıses, Gülçin Karakaya ile Bodrum'da görüntülendi.

Tatlıses, Karakaya'nın ablası ve yakınlarıyla Bodrum'daki Tatlıses Çiğ Köfte şubesinde iftar için bir araya geldi. Aile, iftardan sonra İbo Show'un son bölümünü birlikte izledi. Programı izleyip eğlendikleri anlar ise sosyal medyada paylaşıldı.

GÜLÇİN BANA ÇOK İYİ BAKIYOR

"İbo Show"un cumartesi akşamı yayınlanan bölümünde İbrahim Tatlıses'ten sürpriz bir itiraf geldi. Ünlü sanatçı daha önce 'asistanım' dediği sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlendiğini açıkladı. Programın konuklarından Ebru Yaşar'ın "Sen nikâhlanmışsın" demesi üzerine Tatlıses, "Mutluyum, ben evliyim kardeşim, Gülçin bana çok iyi bakıyor. Ben bu saatten sonra kimseye hesap verecek durumda değilim" dedi.

BİZİMKİ GÖNÜL EVLİLİĞİ

Ünlü sanatçı sözlerinin yankı bulmasının ardından Kelebek'e açıklama yaptı. Karakaya ile resmi olarak nikâh masasına oturmadıklarını belirten Tatlıses, "Resmi nikâh yok, bizimki gönül evliliği" dedi. Daha önce Adalet Tatlıses ve Ayşegül Yıldız'la resmi olarak nikâh masasına oturan Tatlıses, "Gülçin Karakaya ile ilişkinizi resmiyete dökecek misiniz" sorusuna ise "Zaman ne gösterir bilinmez" yanıtını verdi.

43 YAŞ KÜÇÜK

İbrahim Tatlıses'in (69) iki yıldır birlikte olduğu Gülçin Karakaya (26) ünlü sanatçıdan 43 yaş küçük.

ARKADAŞINA GÖNDER
İbrahim Tatlıses eşi Gülçin Karakaya'nın ailesinin gönlünü fethetti! Asistanı Gülçin Karakaya ile evlenen İbrahim Tatlıses'ten bomba hamle
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA