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Giriş Tarihi: 4.5.2021

Oyuncu de mağdur: Kripto piyasasında parasına çöktüler

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Oyuncu Esin Çelik de mağdur: Kripto piyasasında parasına çöktüler

Birikmiş parasını değerlendirmek isteyen oyuncu , bir ortamda Fazıl K., isimli bir şahısla tanıştı. Fazıl K., oyuncuya parasını Bitcoin alarak değerlendirebileceğini söyleyince, Çelik onunla iş birliği yapmaya karar verdi. İlk etapta 50 bin lira karşılığında haftalık bin 300 lira kazanacağını düşünen Çelik, parayı gönderdi. Çelik, ardından daha çok para kazanmak için harekete geçti. Ancak 100 bin lira yatırıp kazancını iki katına çıkarmak isteyen genç kadın beklediği kâr payını alamadı. Fazıl K., borsanın kötü durumda olduğunu söyleyerek genç oyuncuyu oyalamaya başladı. Çelik sonunda parasını geri alamadığını, dolandırıldığını öne sürerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Çılgın Dershane, Şevkat Yerimdar gibi filmlerde oyunculuk yapan Esin Çelik, bir süre önce Türkiye'nin gündeminde yer alan kripto para borsasına girdi. Arkadaşları vasıtasıyla Fazıl K., isimli şahısla tanışan oyuncu, birikmiş parasını değerlendirmek istediğini söyledi. Fazıl K., genç oyuncunun parasını Bitcoin alarak değerlendirebileceğini söyledi. Oyuncu haftalık bin 300 lira kazanç karşılığı 50 bin lirasını verdi.

Esin Çelik, iki haftanın ardından sermayeyi artırarak daha çok para kazanmak istedi. Bu kez 100 bin lira daha yatırıp kar payını beklemeye başladı. Ancak Fazıl K., iddiaya göre borsanın kötü durumda olduğunu söyleyerek genç oyuncuyu oyalamaya başladı. 150 bin lirasını alamayan Esin Çelik, savcılığa başvurdu. Dolandırıldığını iddia eden oyuncunun şikayeti sonrası soruşturma başlatıldı.
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Oyuncu Esin Çelik de mağdur: Kripto piyasasında parasına çöktüler
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