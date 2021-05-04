Oyuncu Esin Çelik de mağdur: Kripto piyasasında parasına çöktüler

Çılgın Dershane, Şevkat Yerimdar gibi filmlerde oyunculuk yapan Esin Çelik, bir süre önce Türkiye'nin gündeminde yer alan kripto para borsasına girdi. Arkadaşları vasıtasıyla Fazıl K., isimli şahısla tanışan oyuncu, birikmiş parasını değerlendirmek istediğini söyledi. Fazıl K., genç oyuncunun parasını Bitcoin alarak değerlendirebileceğini söyledi. Oyuncu haftalık bin 300 lira kazanç karşılığı 50 bin lirasını verdi.Esin Çelik, iki haftanın ardından sermayeyi artırarak daha çok para kazanmak istedi. Bu kez 100 bin lira daha yatırıp kar payını beklemeye başladı. Ancak Fazıl K., iddiaya göre borsanın kötü durumda olduğunu söyleyerek genç oyuncuyu oyalamaya başladı. 150 bin lirasını alamayan Esin Çelik, savcılığa başvurdu. Dolandırıldığını iddia eden oyuncunun şikayeti sonrası soruşturma başlatıldı.