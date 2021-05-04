Hastalıkla boğusan Seren Serengil'in durumu kötüye gidiyor! Seren Serengil'in vücudunda sadece 4 kg yağ kalmış...

Seren Serengil, son dönemde sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. Zayıflık uğruna 2016 yılında mide ameliyatı geçiren, ardından hızla kilo vermeye başlayan Seren Serengil, 46 kiloya kadar düşmüştü.
Dumping Sendromuna yakalanan Serengil, "Ameliyat olmazsam yaza çıkmazmışım" diyerek hayranlarını korkutmuştu.
Tedavi süreci devam eden Seren Serengil'in durumu giderek kötüleşiyor.
Son yaptığı paylaşımlarda adeta bir deri bir kemik kaldığı görülen Seren Serengil kendisine gelen yorumlara "Elimde değil 4 kg yağ kalmış ve bu çok tehlikeli yiyorum da ama zayıflıyorum" yanıtını verdi.
Bir süredir Dumping sendromu ile mücadele eden Seren Serengil, sosyal medyada yeni fotoğraflarını paylaştı. Serengil'in son görüntüsü takipçilerinin gündemindeydi.
Paylaşımında evde olmadığı görülen Seren Serengil'e yorum yağınca Serengil raporunun olduğunu söyledi. Bu sebeple şehirler arası yolculuk yapabildiğini söyleyen Serengil'in boyunu photosopla uzatması da gözden kaçmadı.
Bazı takipçileri zayıflığının çok çirkin olduğunu söyleyince Serengil bu yorumlara sessiz kalmadı ve şu yanıtı verdi:
"Elimde değil 4 kg yağ kalmış ve bu çok tehlikeli yiyorum da ama zayıflıyorum. Allah yardım etsin yapacak bir şeyim yok bir yandan çalışmak zorundayım koşturuyorum dinlenmiyorum da şimdi buraya gelmesem bu tekne en az üç ay bitmez mecburum ben de bayılmıyorum ama işte ben her işimin başında durmak zorundayım."