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Giriş Tarihi: 4.5.2021 15:24 Son Güncelleme: 4.5.2021 15:25

sosyal medyada boyuyla dalga geçenlere isyan etti! 'den acımasız yorumlara bomba yanıt...

Sevda Erginci sosyal medyada boyuyla dalga geçenlere isyan etti! Sevda Erginci'den acımasız yorumlara bomba yanıt...

Ünlü oyuncu , sosyal medyayla mücadelesini sürdürüyor. Boyu (1.59 m) nedeniyle birçok kişiden acımasızlar yorumlar alan , bir magazin dergisinin yeni sayısı için objektif karşısına geçti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan güzel oyuncu, "Son zamanlarda çok sık ve acımasızca yapılıyor olmasının sebebi, hepimizin sosyal medyada fazla ulaşılabilir olması ve insanların kişisel mutsuzlukları sanırım" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Sevda Erginci, sosyal medyada sık sık karşılaştığı bir durum ile ilgili açıklamalarda bulundu. Elele Dergisi'nin yeni sayısına röportaj veren Erginci, boyu (1.59 m) hakkında yapılan acımasız yorumlarla ilgili konuştu.

Ünlü oyuncu, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Aslında çok sıkıldım bunu konuşmaktan ve artık umursamak istemiyorum. Çünkü yıllardır bana en çok sorulan ve söylenen şey bu... Hiç tanımadığım, hayatımda yeri olmayan insanlar bunu sorun haline getirmeden önce, farkında da değildim açıkçası. Veya esprisi yapılırsa çok güldüğüm bir konuydu.

Samimi bir şekilde yapıldığında hala öyle. Bunun son zamanlarda çok sık ve acımasızca yapılıyor olmasının sebebi, hepimizin sosyal medyada fazla ulaşılabilir olması ve insanların kişisel mutsuzlukları sanırım."

27 yaşındaki Sevda Erginci, sözlerine, "Yapılması gereken onay beklemeden kendini sevmek, kusurlarını bilip, yeri geldiğinde dalga geçebilmek" şeklinde devam etti.

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Sevda Erginci sosyal medyada boyuyla dalga geçenlere isyan etti! Sevda Erginci'den acımasız yorumlara bomba yanıt...
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