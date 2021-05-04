Sevda Erginci sosyal medyada boyuyla dalga geçenlere isyan etti! Sevda Erginci'den acımasız yorumlara bomba yanıt...

Oyuncu Sevda Erginci, sosyal medyada sık sık karşılaştığı bir durum ile ilgili açıklamalarda bulundu. Elele Dergisi'nin yeni sayısına röportaj veren Erginci, boyu (1.59 m) hakkında yapılan acımasız yorumlarla ilgili konuştu.
Ünlü oyuncu, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Aslında çok sıkıldım bunu konuşmaktan ve artık umursamak istemiyorum. Çünkü yıllardır bana en çok sorulan ve söylenen şey bu... Hiç tanımadığım, hayatımda yeri olmayan insanlar bunu sorun haline getirmeden önce, farkında da değildim açıkçası. Veya esprisi yapılırsa çok güldüğüm bir konuydu.
Samimi bir şekilde yapıldığında hala öyle. Bunun son zamanlarda çok sık ve acımasızca yapılıyor olmasının sebebi, hepimizin sosyal medyada fazla ulaşılabilir olması ve insanların kişisel mutsuzlukları sanırım."