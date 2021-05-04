Sevda Erginci sosyal medyada boyuyla dalga geçenlere isyan etti! Sevda Erginci'den acımasız yorumlara bomba yanıt...

Ünlü oyuncu, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Aslında çok sıkıldım bunu konuşmaktan ve artık umursamak istemiyorum. Çünkü yıllardır bana en çok sorulan ve söylenen şey bu... Hiç tanımadığım, hayatımda yeri olmayan insanlar bunu sorun haline getirmeden önce, farkında da değildim açıkçası. Veya esprisi yapılırsa çok güldüğüm bir konuydu.