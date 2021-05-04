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Giriş Tarihi: 4.5.2021 10:36

Son dakika: Fenomen annesinin ölümü ile yıkıldı: Ciğerim yanıyor

Son dakika: Fenomen Murat Övüç annesinin ölümü ile yıkıldı: Ciğerim yanıyor

Sivri dili ve girdiği polemiklerle gündem olan fenomen ile yıkıldı. Bir süredir rahatsız olan annesine evinde bakan ve takipçilerinden dua isteyen Murat Övüç yaptığı paylaşım ile annesini kaybettiğini duyurdu. Gelen son dakika haberine göre annesinin ölümü ile büyük acı yaşayan fenomen Murat Övüç annesi ile karesini paylaşarak "Ciğerim yanıyor" notunu düştü. Murat Övüç takipçilerinin de paylaşımlardan tanıdığı annesinin ölümü üzerine fenomene, aralarından ünlü isimlerin de bulunduğu çok sayıda baş sağlığı mesajı geldi.

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün bir süredir yanında tedavi ettirdiği annesi sabaha karşı yaşamını yitirdi. Günlerdir dua istediği annesinin ölüm haberiyle yıkılan Övüç, acı haberi de bizzat kendi verdi.

Instagram'da 2,6 milyon takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni Murat Övüç, uzun süredir sağlık sorunları yaşayan annesi ile birlikte yaşıyor ve tedavisini yaptırıyordu. Instagram hesabından hasta yatağındaki annesi için dua isteyen Övüç, sabaha karşı kötü haberi aldı.

"ANNEMİ KAYBETTİM, CİĞERİM YANIYOR"

Dün hasta yatağında yatan annesinin videosunu paylaşan Övüç "Canım annem şife ver rabbim. Cemi cümlesine şifa ver" diyerek sevenlerinden dua istemişti.

Sabaha karşı annesiyle olan bir fotoğrafını yayınlayan fenomen "Canım annemi kaybettim. Ciğerim yanıyor" dedi.

Murat Övüç'ün paylaşımına Mehmet Ali Erbil ve Seda Sayan başta olmak üzere binlerce taziye yorumu yapıldı. Övüç'ün annesi tam kapanma döneminde alınan cenaze tedbirleri gereği son yolculuğuna uğurlanacak.

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Son dakika: Fenomen Murat Övüç annesinin ölümü ile yıkıldı: Ciğerim yanıyor
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