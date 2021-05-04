Son dakika: Fenomen Murat Övüç annesinin ölümü ile yıkıldı: Ciğerim yanıyor

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün bir süredir yanında tedavi ettirdiği annesi sabaha karşı yaşamını yitirdi. Günlerdir dua istediği annesinin ölüm haberiyle yıkılan Övüç, acı haberi de bizzat kendi verdi.

Instagram'da 2,6 milyon takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni Murat Övüç, uzun süredir sağlık sorunları yaşayan annesi ile birlikte yaşıyor ve tedavisini yaptırıyordu. Instagram hesabından hasta yatağındaki annesi için dua isteyen Övüç, sabaha karşı kötü haberi aldı.