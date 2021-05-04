Uç bölgesinde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Kuruluş Osman’da 57. Bölümde bakın neler olacak?

Dizinin 57'nci bölümünde Moğollara vergi vermeyi reddeden Osman Bey'in Selçuklu başkentinde yaşadıkları ve Şeyh Edebalı'nın Malhun Hatun'la evlenme tavsiyesi damga vuracak.

OSMAN BEY SELÇUKLU BAŞKENTİNDE

Osman Bey'in Moğollara ödenecek vergiyi almak üzere obaya gelen elçiyi kapı dışarı etmesi Togay'ın aradığı kozu eline geçirmesine neden olur. Dönüşü olmayan bir yola girdiğinin farkında olan Osman Bey'in bu hamlesi, Selçuklu başkentinde dahi yankılanır. Selçuklu sultanı, Moğolların gazabından kurtulabilmek için Osman Bey'i cezalandırmak üzere başkente çağırır.

NİKOLA FIRSATTAN YARARLANMAK İSTİYOR

Obadaki casusu sayesinde Osman Bey'in Moğollara vergi ödemeyi reddettiğini öğrenen Nikola, Moğol-Türk savaşından faydalanarak uç bölgesindeki nüfuzunu artırmak için harekete geçer. Cerkutay ise bir süredir içinde büyüttüğü hayali gerçekleştirir ve Şeyh Edebalı'nın şahitliğinde Müslüman olur.

Kuruluş Osman 57. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman fragmanında nefes kesen hesaplaşma | Video

ŞEYH EDEBALI'NIN TAVSİYESİ OSMAN BEY'İ ŞAŞIRTIYOR

Umur Bey'in Togay'la savaş kararı alması üzerine kurduğu planın bozulmasından endişe eden Osman Bey, bu karara şiddetle karşı çıkar. Şeyh Edebalı ise Umur Bey'in desteğini kazanması ve Türk obalarını birleştirme hedefine ulaşması için Osman Bey'e Malhun Hatun'la evlenmesi gerektiğini söyler.

OSMAN BEY'İ BAŞKENTTE NELER BEKLİYOR?

Osman Bey'in Moğollara meydan okuması uç bölgesinde dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey, Selçuklu başketinde neyle karşılaşacak? Togay, Osman Bey'in vergi ödememe kararına nasıl karşılık verecek? Nikola, Türk-Moğol mücadelesinin yarattığı boşluğu nasıl değerlendirecek? Osman Bey, Umur Bey'i Togay'a saldırma kararından vazgeçirebilecek mi? Şeyh Edebalı'nın Malhun Hatun'la evlenmesi tavsiyesine Osman Bey nasıl yanıt verecek? Bala Hatun, babasının önerisine nasıl tepki verecek?