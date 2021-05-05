Cast direktörü dehşeti! Oyuncu adayına cinsel saldırı... Önce Aşk 101 dizisinde bikinili rol teklif edildi sonra...

İnternet dizi-film platformu olan Netfilix üzerinden yayınlanan Aşk 101 isimli dizide rol almak için cast ajansıyla anlaşan oyuncu adayı, ajansta çalışan cast direktörü tarafından cinsel saldırıya maruz kaldı. Olay İstanbul'un Şişli ilçesinde meydana geldi. Fetanet Ö., isimli genç oyuncu adayı dizi ve filmlerde rol almak için cast ajansına başvurdu. Genç kadın ajansta cast direktörü olan İbrahim Y., ile kendisine rol ayarlayabilmesi için görüşmeye başladı.