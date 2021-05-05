Demet Şener tek celsede boşandığı Cenk Küpeli'ye yeşil ışık yaktı! Demet Şener ve Cenk Küpeli barıştı mı?

Demet Şener ile Cenk Küpeli, hayattan beklentilerinin farklı olduğuna karar verdiklerini açıklayarak ocak ayında 19 aylık evliliklerini tek celsede bitirmişti. Bir hafta içinde iki kez eski eşinin Nişantaşı'nda bulunan ofisine gelen Cenk Küpeli'nin, Demet Şener'le yeniden barıştığı konuşuluyordu.
Demet Şener ve Cenk Küpeli'nin barışıp barışmadığının detaylarına Sabah yazarı Bülent Cankurt ulaştı. İşte Bülent Cankurt'un dikkat çeken o yazısı...
"Hayatımın en güzel hediyesi" dediği Cenk Küpeli ile bebek sahibi olmaya karar verdiklerini söyleyen Demet Şener'den bebek müjdesi beklerken, gelen sürpriz boşanma haberi benim gibi herkesi şaşırtmıştı! Ancak beni asıl şaşırtan; ex çiftin tekrar evlenecekleri yolundaki dedikodular oldu.
Dostça ayrıldıklarını biliyordum ama Cenk Küpeli'nin geçen hafta Demet Şener'in Nişantaşı'ndaki ofisine gitmesi ve Boğaz'da birlikte görülmeleri, bana da "Acaba mı?" diye düşündürttü. Doğrusunu ilk ağızdan öğrenmek için Demet Hanım'ı aradım.
"Evet, görüşüyoruz ama tekrar evlenmek gibi bir planımız yok. Belki tekrar bir araya gelebiliriz ama şu an o bile söz konusu değil" dedi. Dedikoduculara duyurulur…