Kuruluş Osman'da heyecan dolu sahne: Osman Bey, Sultan'ın huzurunda Moğol Valisi'ne haddini bildirdi

ATV'nin sevilen dizilerinden 'Kuruluş Osman', 57'nci bölümüyle yine herkesi büyüledi. Bu bölümde yine aksiyon ve heyecan dolu sahneler yer aldı. Sosyal medyanın da gündemine oturan sahne, tüm dikkatleri üzerine topladı.

OSMAN BEY SARAYDA MİSAFİR EDİLDİ

'Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 57'nci bölümünde, Selçuklu Sultanı Mesud tarafından başkente çağırılan Osman Bey, sarayda misafir edildi ve Sultan Mesud'la bir araya geldi.