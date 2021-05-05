ATV'nin sevilen dizilerinden 'Kuruluş Osman', 57'nci bölümüyle yine herkesi büyüledi. Bu bölümde yine aksiyon ve heyecan dolu sahneler yer aldı. Sosyal medyanın da gündemine oturan sahne, tüm dikkatleri üzerine topladı.
OSMAN BEY SARAYDA MİSAFİR EDİLDİ
'Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 57'nci bölümünde, Selçuklu Sultanı Mesud tarafından başkente çağırılan Osman Bey, sarayda misafir edildi ve Sultan Mesud'la bir araya geldi.
OSMAN BEY SULTAN'IN KARŞISINDA EĞİLMEYİ REDDETTİ
Görüşme öncesinde sultanın perdedarı tarafından huzurda nasıl davranması gerektiği konusunda bilgilendirilen Osman Bey, taht odasına kabul edildiğinde teamüllere uymayarak sultanın karşısında eğilmeyi reddetti. Perdedar Osman Bey'in bu davranışı karşısında dehşete düşerken, Sultan Mesud, Osman Bey'in bu hareketini görmezden geldi.
Kuruluş Osman'da heyecan dolu sahne: Osman Bey, Sultan'ın huzurunda Moğol Valisi'ne haddini bildirdi | Video
OSMAN BEY SULTAN'A HEDİYESİNİ SUNDU
Osman Bey yanında getirdiği sandıkla sultana hediyesini sundu ve "Sizden çok evvel, bu kutlu tahtta oturan Sultan Alaeddin'in babama hediyesidir" dedi. Şaşırta Sultan Mesud'un "Sultanımızın bu kıymetli hediyesini neden bana verirsin" sorusuna Osman Bey'in "Bu hediyenin kıymeti üzerindeki kıymetli taşlardan ötürü değildir. Sultan Alaaddin'in ihya ettiği devletimizin büyüklüğündendir. Sizde kalsın istedim. Sizde kalsın ki devletinizin büyüklüğünü her daim hatırlayasınız" cevabı soğuk rüzgarlar esmesine neden oldu.
MOĞOL VALİSİ DESTURSUZ İÇERİ GİRDİ
Bu sırada Moğol Valisi'nin odaya destursuz girmesi ortamın daha da gerilmesine neden oldu. Moğol Valisi Yargıcı, Osman Bey'i "Demek Togay'ın Gökbörü dediği, başına buyruk Osman sensin!" diyerek tepeden tırnağa süzdü.
"BEN VERGİMİ TOGAY'A DEĞİL SULTANIMA ÖDEYECEĞİM"
Vali Yargıcı, Moğol elçisinin öldürülmesinin hesabını sorarken, Osman Bey elçi kendisine saldırmasına rağmen canını bağışladığını, elçiyi öldürenin Togay olduğunu söyledi. Osman Bey'in kendisiyle muhatap olmadan cevabını direkt Sultan Mesud'a vermesi Moğol valisini çileden çıkardı. Moğol valisinin "Togay'a vergini tez öde" sözüne, Osman Bey "Ben vergimi Togay'a değil sultanıma ödeyeceğim" cevabı vererek noktayı koydu.
MOĞOL VALİSİ KÜSTAHÇA KONUŞARAK ODAYI TERK ETTİ
Moğol Valisi, "Hazineme girecek verginin kimden geldiğiyle değil, vaktinde gelmesiyle alakadarım… Lakin ola ki vergi tahsil edilmez. İşte o vakit, bedelini sen ödersin Sultan Mesud" diye küstahça konuşarak odayı terk etti.
"HANÇERİ YANLIŞ ELLERE TESLİM ETMİŞİM"
Sultanın bu sözlerin altında kalmasına içerleyen Osman Bey de "Sultan Alaeddin'in hançerini yanlış ellere teslim etmişim…" diyerek müsade istedi.
SULTAN OSMAN BEY'İN SÖZLERİNDEN ETKİLENDİ
Sultan Mesud, Osman Bey'in ağır sözlerine bozulsa da gerçekleri konuşmasından etkilendi.
SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU
Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 57'nci bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.
YENİ BÖLÜM FRAGMANI DA YAYINLANDI
'Kuruluş Osman'ın 58'inci bölüm frgamanı da yayınlandı.
Kuruluş Osman 58. Bölüm Fragmanı... "Babamın vasiyeti hatırımdadır, gayri vaktin geldiği de meydandadır..." | Video