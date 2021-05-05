‘Maraşlı’ seyirciyi ekrana kilitledi

ATV'nin sevilen dizisi 'Maraşlı' önceki akşam yayınlanan bölümüyle izleyenleri ekrana kilitledi. Yayınlanan bölümde; Necati oynadığı büyük oyunla, alevler içindeki evden kurtardığı Maraşlı ve Mahur'u başka bir eve getirdi. Mahur, abisinin hayatlarını kurtardığını düşünürken Maraşlı, Necati'nin planını çözmeye çalıştı. Necati'nin, Mahur ve Maraşlı'yı kurtarmasına kızan Savaş, ölmesini istediği Aziz ve İlhan'dan, babasının katilinin aslında Necati olduğunu öğrendi. Heyecan dolu bölümde şoke olan Savaş'ın, Necati'den nasıl intikam alacağı büyük merak konusu oldu. Mahur'a elinde panzehiri bulunan zehirli bir içecek içiren Necati, Mahur'un hayatıyla oynayarak istediklerini elde etmeye çalıştı. Bölümün final sahnesinde panzehiri alamayan Mahur'un durumunun ağırlaşması gerilimi arttırdı.