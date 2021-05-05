Oktay Kaynarca 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' setinin sihrini anlattı... "Eşkıya'nın seti tez konusu olmalı!"

Sabah yazarı Yüksel Aytuğ, sözlerine şöyle devam etti: Dergideki Oktay Kaynarca röportajının her satırı ayrı olay. Emeğe saygı adına sadece küçük bir bölümünü buraya taşıdım. Bu arada derginin sahibi Alper Alp'e de içten bir tebrik. 26 periyodik yayının baskı yapamadığı, çoğunun kapandığı bu pandemi döneminde inatla, ısrarla, cesaret ve şevkle dergicilik yapan Alp, bizim köşeden bir ödülü çoktan hak etti.