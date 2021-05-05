Oktay Kaynarca 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' setinin sihrini anlattı... "Eşkıya'nın seti tez konusu olmalı!"

Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu sezonun da tozunu attırıyor. Başrol oyuncusu Oktay Kaynarca da MoonLife dergisine verdiği röportajda dizi setinin 'sihrinden' söz etti, Sabah yazarı Yüksel Aytuğ da konuyu köşesine taşıdı. İşte Eşkıya'nın yıllardır zirveden aşağı inmemesinin ilk ağızdan sebebi...
"Bizim setimizde asla anlaşmazlıklar olmaz. Bence bu tez konusu olmalı. Bir gün birisi dizi ekip çalışmasını tez olarak ele alırsa, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz setine gelip görmeleri lazım. Bizim setimizde; saygı, sevgi, özveri, anlayış, ekip ruhu hiç eksik olmadı. Biz bu ruhu ayakta tutabilmek için oyunculuğa verdiğimiz kadar emek veriyoruz.
Mesela; sette teknik ekip çok çalışır, onlar çalışırken onlara moral vermek gerektiğine inanırız. Bizim setimizin başından beri en net kuralı başrol oyuncusu olsa bile setimizdeki çaycıya yüksek sesle konuşamaz. Bu ekip ruhunun bilincinden kaynaklanıyor. Bizim setimizde muhteşem bir samimiyet, arkadaşlık ve dostluk var."
Sabah yazarı Yüksel Aytuğ, sözlerine şöyle devam etti: Dergideki Oktay Kaynarca röportajının her satırı ayrı olay. Emeğe saygı adına sadece küçük bir bölümünü buraya taşıdım. Bu arada derginin sahibi Alper Alp'e de içten bir tebrik. 26 periyodik yayının baskı yapamadığı, çoğunun kapandığı bu pandemi döneminde inatla, ısrarla, cesaret ve şevkle dergicilik yapan Alp, bizim köşeden bir ödülü çoktan hak etti.