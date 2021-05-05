Soner’in davası bilirkişiye gönderildi

Sanatçı Soner Sarıkabadayı'nın menajerliğini üstlenen Kadir Sedat Ayrancı, Sarıkabadayı'nın sahne aldığı konserlerden yüzde 20 menajerlik ücreti alamadığını söyleyerek ünlü şarkıcıya 2 bin liralık tazminat davası açmıştı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada Organizatör Servet Şan tanık olarak dinlendi. Mahkeme diğer tanıkların dinlenmesi ve dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.TANIK Şan ifadesinde şunları söyledi: "Ben 28 yıldır konser organizasyonu yapıyorum. Taraflarla birçok kez ortak iş yaptım. 2014'te Sarıkabadayı'nın 30-40 bin lira civarında konser ücreti aldığını biliyorum. Menajerlik ücretini ödeyip ödemediği hakkında bilgim yok. Bizim düzeneğimiz bakkal düzeneği gibidir. Türkiye'de sanatçıyla menajer arasındaki anlaşmanın yüzde 90'ı sözlüdür." Sarıkabadayı'nın avukatı tanık beyanlarına katılmadıklarını dile getirerek mahkemeden davanın reddi yönünde karar verilmesini talep etti.