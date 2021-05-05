Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 5 Mayıs 2021 Çarşamba! Bugün burcunuzu neler bekliyor?

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 5 Mayıs 2021 Çarşamba günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 5 Mayıs 2021 Çarşamba burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "MAYIS AYINDA NELER OLUYOR" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Astrogündem: Güneş – Satürn 90'lığı devam ediyor. Paranın dengesinin şaşacağı günlere doğru yürüdüğümüzü işaret ediyor. Birçok Kuzey Avrupa Bankası yaşadığı mali krizler ile boğuşurken, Temmuz 1945 kuruluşlu ve Jüpiter'i Başak burcunda olan Dünya Bankası'nın açıklamaları bankacılık sektöründe bir dönüşümü başlatacak.
Koç: Bugün seni yoğun bir program bekliyor. Birçok şeye yetişme çabası içerisinde olacaksın. Yalnız bir Koç burcuysan, eski sevgilin ile yeniden iletişime geçebilirsin.
Boğa: Güne erken saatlerde gelen telefon ile başlıyorsun. İlişkisi yeni bitmiş bir Boğa burcuysan, duygusal olarak yıprandığını fark edeceksin.
İkizler: Çalışmayan bir İkizler burcuysan, evde geçireceğin bu süreçte online kurs araştırmalarına ağırlık vereceksin. Yakın çevrenin sana verdiği sözleri tutmaması seni üzebilir.
Yengeç: Bugün ağırlıklı olarak geçmiş konularla mücadele edeceksin. İlişkisi yeni bitmiş bir Yengeç burcuysan, aldığın kararların doğruluğunu sorgulayacaksın.
Aslan: El işlerinden maddi gelir elde etmek için harekete geçiyorsun. Önümüzdeki günler için plan yapmış olsan da bugün yaşayacakların planlarını değiştirmene sebep olabilir.
Başak: Yakın çevrenin eleştirilerine kulak asmıyorsun. Sağlıklı bir yaşam için beslenme programını yeniden düzenlemek isteyebilirsin.
Terazi: İhmal ettiğin konuları daha sonra tekrar incelemek isteyeceksin. Yalnız bir Terazi burcuysan, sosyal medya üzerinden seninle iletişime geçmek isteyen kişiler olabilir.
Akrep: Aynı anda birden fazla işle meşgul olman gerekebilir. Hem özel hayatında hem de kariyer hayatında alman gereken kararlar olacak.
Yay: Sabah saatlerindeki beklenmedik aksilikler performansını düşürebilir. Bu durum seni huzursuzlaştırsa da günün geri kalanı için kendini toplamalısın.
Oğlak: Maddi konulardaki beklentilerin karşılık buluyor. Aile içerisindeki konularda sessiz kalmak yerine düşüncelerini dile getireceksin.
Kova: Etrafındaki kişilerin sana değer verdiğini görmek seni gururlandırıyor. Duygusal konularda karar vermekte zorlanıyorsun.
Balık: Olumsuz durumlar karşısında önceden tedbir alman elini güçlendiriyor. Eksiklerini tamamlamak için çıkacağın alışverişte fazladan para harcamak durumunda kalabilirsin.
MAYIS AYINDA NELER OLUYOR?
Tutulma ayına hoş geldiniz. Yılın ilk tutulması bu ay yaşanacak. Bu demektir ki gökyüzü olabildiğince hararetli. Her ne kadar yurdumuzda kapalı kapılar ardında olsak da dünya bambaşka bir gündeme doğru açılacak. "Nerden nereye geldik." gibi klişelerden ayrılan 2021 için bu yılın ilk tutulmasının çok anlamı var. Gelecek nesillerden yaşam kalitemize kadar, siyasi ve toplumsal değişimlere kadar gümbür gümbür bir ilkbahar dönemindeyiz.
Nefes Almak İçin Yutkunmak Gerekir
Astrolojide bazı gezegenlerin benzer konumlarda olması bazen sık rastlanan bir gökyüzü gündemi oluşturur, bazen de bu durum oluşması için yıllar, yüzyıllar gerekir. Neptün-Balık, Plüton-Oğlak ikililerinin eş zamanlı benzer derecelerde hareket ettikleri son yıl 2012'idi. Plüton ve Neptün gibi jenerasyon gezegenlerinin birbirini bulması hem çok kolay değil hem de basit gelişmelere sebebiyet vermiyor. Yakın dönem olduğu için 9 yıl önceye geri döndüğümüzde, doğa olaylarını tetiklediğini görüyoruz. Mayıs ayı yılın ilk tutulmasıyla birlikte dünyanın bu tarz gelişmelere açık olabileceğini vurguluyor.
Hakikatin Irmağında Herkes Üryandır
26 Mayıs 2021 tarihinde Yay burcunda gerçekleşecek Ay tutulmasının ardından baktığınızda birebir etkilenen ülkelerin tablosunu bizlere gösteriyor. Dünyanın birçok yerinde kolektif hareketler söz konusu iken, sosyal medyada her gün yeni bir trend ortaya çıkabilir.
14 Mayıs'ta Genişleten, Büyüten Gezegen Jüpiter Balık Burcuna Geçerken;
Gibi konuları bütün dünyanın eş zamanlı olarak konuştuğunu göreceğiz.
Devir: Çıkar Savaşları!
Çin gibi teknoloji devi yönetimlerin kontrolünün Londra olabileceği düşüncesi gitgide yayılacak. Mikroçip ve kripto paraya tamah edenlerin gelecekte dertleri büyüyebilir. Toplumların iç savaşı ile ülkelerin çıkarları ayrışırken, dikkatleri dağıtmak için küçük kaoslar çıkartmak isteyenler milyonlarca verinin peşine kolayca düşebilir. Türkiye için de kişisel verileri kullanma cezaları bu aydan itibaren artarak gündeme gelebilir. Konvansiyonel savaşı beslemek ise dikkat dağıtmak için yapılacak.