9 yıl sonra ‘nafaka yetersiz’ dedi mahkemeye başvurdu

Lojistik şirketi Barsan Global'in sahibi Kamil Barlın ve Nesrin Barlın 1983'te evlenmişti. Kamil Barlın, 2002'de boşanma davası açmış, 1 yıl sonra davadan feragat etmişti. İş insanı, 2006 yılında Aile Mahkemesi'ne ikinci kez başvurmuştu. Karşı dava açan Nesrin Barlın da eşinin, kendisini aldattığını iddia etmiş, sonra "Kocamı seviyorum" diyerek davadan vazgeçmişti.Kamil Barlın'ın açtığı dava ise 2008'de reddedilmişti. İş adamı 2010'da üçüncü kez boşanma davası açıp "Eşim beni kredi kartı ödeme yetkilisi olarak görüyordu" demişti. 2012'de karar çıkmış ve çift boşanmıştı. Aylık 12 bin lira nafaka alan Nesrin Barlın, 9 yıl sonra aldığı nafakanın günümüzün şartları göz önüne alındığında yetersiz olduğunu iddia ederek İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu, 70 bin liralık nafaka talebinde bulundu.2010 yılında eşinin açtığı davanın reddini talep eden Nesrin Barlın, 30 milyon lira tazminat talep etmişti. Çift, 2012'de boşanmış, mahkeme, Kamil Barlın'ın Nesrin Barlın'a 1 milyon lira maddimanevi tazminat, aylık 12 bin lira nafaka ödemesine hükmetmişti.