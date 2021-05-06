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Giriş Tarihi: 6.5.2021 17:17 Son Güncelleme: 6.5.2021 17:20

hakkındaki "aşı" soruşturmasında karar verildi! "İnsanları korona değil, ilaçlar öldürüyor" demişti...

DHA
Aleyna Tilki hakkındaki aşı soruşturmasında karar verildi! İnsanları korona değil, ilaçlar öldürüyor demişti...

Yaptığı açıklamalarla sık sık magazin gündemine oturan genç şarkıcı , geçtiğimiz aylarda yaptığı "Anneme, kendime ve kardeşime aşı yaptırmayacağım çünkü güvenmiyorum" açıklamasıyla olay yaratmıştı. Şarkıcı Aleyna Tilki hakkında soruşturma açılmıştı. 'İnsanları korona değil, ilaçlar öldürüyor' diyen Tilki hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, 'Halk arasında korku ve paniğe neden olmak' nedeniyle suçlanan Aleyna Tilki hakkında bakın ne karar verdi...

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aşılama çalışmaları sürerken, bir vatandaş "Anneme, kendime ve kardeşime aşı yaptırmayacağım. Çünkü güvenmiyorum. İnsanları koronavirüs değil, ilaçlar öldürüyor" şeklindeki sözleri nedeniyle şarkıcı Aleyna Tilki'yi CİMER'e şikayet etmişti.

Söz konusu vatandaşın dilekçesinde Tilki için "Devleti aşağılayıp halk arasında korku ve paniğe neden oldu" ifadesi kullanılmıştı. Tilki hakkında, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Savcılık, 9 Ocak 2021 günü bir televizyon kanalının magazin programında, gazetecilerin soruları üzerine "İnsanları koronavirüs değil, ilaçlar öldürüyor" diyen Tilki hakkındaki soruşturmayı tamamladı.

Savcılık, Tilki'nin sözlerinin suç unsuru oluşturabilecek nitelikte olmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi.

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Aleyna Tilki hakkındaki "aşı" soruşturmasında karar verildi! "İnsanları korona değil, ilaçlar öldürüyor" demişti...
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