Aleyna Tilki hakkındaki "aşı" soruşturmasında karar verildi! "İnsanları korona değil, ilaçlar öldürüyor" demişti...

Söz konusu vatandaşın dilekçesinde Tilki için "Devleti aşağılayıp halk arasında korku ve paniğe neden oldu" ifadesi kullanılmıştı. Tilki hakkında, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.