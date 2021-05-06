Aleyna Tilki hakkındaki "aşı" soruşturmasında karar verildi! "İnsanları korona değil, ilaçlar öldürüyor" demişti...

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aşılama çalışmaları sürerken, bir vatandaş "Anneme, kendime ve kardeşime aşı yaptırmayacağım. Çünkü güvenmiyorum. İnsanları koronavirüs değil, ilaçlar öldürüyor" şeklindeki sözleri nedeniyle şarkıcı Aleyna Tilki'yi CİMER'e şikayet etmişti.
Söz konusu vatandaşın dilekçesinde Tilki için "Devleti aşağılayıp halk arasında korku ve paniğe neden oldu" ifadesi kullanılmıştı. Tilki hakkında, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.
Savcılık, 9 Ocak 2021 günü bir televizyon kanalının magazin programında, gazetecilerin soruları üzerine "İnsanları koronavirüs değil, ilaçlar öldürüyor" diyen Tilki hakkındaki soruşturmayı tamamladı.