Özcan Deniz ile İrem Helvacıoğlu arasında büyük gerginlik! Önce fotoğraflar silindi, sonra takipleşme sona erdi!

SENİ ÇOK BEKLEDİM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Yönetmenliğini Şahin Altuğ'un üstlendiği 'Seni Çok Bekledim', gerçek bir hayat hikayesini kolu alıyor. Dizide; Özcan Deniz, ailesinden uzak, tek başına bir hayat kurmuş, iş adamı 'Kadir' karakterine hayat verirken, İrem Helvacıoğlu ise babasız büyümüş ve kendi ayakları üzerinde durmuş, fotoğrafçı 'Ayliz' karakteri ile seyirci karşısına çıkacak.