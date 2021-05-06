Sanat dünyasında yeni moda

SANAT dünyasının yeni yatırım aracı karavan! Pınar Altuğ-Yağmur Atacan, Neslihan Atagül-Kadir Doğulu, Kıvanç Tatlıtuğ ve Burcu Kara gibi isimlerden sonra Akıncı'nın oyuncusu Ayça Erturan da karavan aldı. Yazlık veya arsa almak yerine özel karavan yaptırdığını söyleyen Erturan, "Karavanımı 10 günlüğüne bin Euro'ya kiralayacağım" dedi.KARAVANLA gezmenin dünyanın en güzel şeyi olduğunu söyleyen Erturan, "Geçtiğimiz yaz, yakın arkadaşlarımla birlikte Almanya'nın Karaorman Bölgesi ve İsviçre Alpler'ine karavanla gittik. 10 günlük seyahatimizi Karavan Günlükleri adı altında sosyal medyadan paylaştık. Bir sonraki paylaşımımız da kendi karavanımızla ülkemizin ve dünyanın çeşitli yerlerinden olacak" dedi.