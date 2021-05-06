Son Dakika Magazin Haberleri: Feyza Aktan ile Özcan Deniz’in kız kardeşi Sibel Semerci arasında sular durulmuyor! Eski görümceden yeni hamle!

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz 2018 yılında Feyza Aktan ile evlenmişti. Bir oğlu olan çift, 2 yıl önce anlaşmalı olarak boşanmıştı.
Feyza Aktan, geçtiğimiz aylarda fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek eski eşi oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz çeşitli suçlardan şikayetçi olmuştu.
VELAYET DAVASI EKLENDİ
Feyza Aktan, Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz hakkında korunma talep etmişti. Mahkeme, ikilinin 2 ay süreyle Feyza Aktan'a yaklaşmamasına karar vermişti.
Şiddet iddiaları gündeme bomba gibi düşerken Özcan Deniz, oğlu Kuzey'in velayetini almak için harekete geçmiş ve dava açmıştı. Savcılık soruşturma sonunda Özcan Deniz hakkında yaralama suçundan dava açmıştı.
YENİ ATAK KIZ KARDEŞTEN
İkili arasında hukuk mücadelesi devam ederken geçtiğimiz günlerde Özcan Deniz oğlundan on gündür haber alamadığını ileri sürerek eski eşini savcılığa şikayet etmişti.
Yeni atak ünlü oyuncunu makyaj sanatçısı olan kız kardeşi Sibel Semerci'den geldi. Avukatı Candaş Gürol aracılığıyla Bakırköy Aile Mahkemesi'ne başvuran Semerci dilekçede, Feyza Aktan'ın kendisini rahatsız ettiğini, dava sürecinde ortaya atmış olduğu iddiaların ailesini karalamaya yönelik olduğunu ve ortak tanıdıklarına Aktan'ın kendisi hakkında iftiralarda bulunduğunu ifade etti.
İKİ AY YAKLAŞAMAYACAK
Feyza Aktan'ın sosyal medyada olumsuz ifadeler kullanarak işini tehlikeye düşmesine sebep verdiğini ve huzurlarının kalmadığını dile getiren Semerci, koruma kararı talebinde bulundu.
Mahkeme, ünlü oyuncu Özcan Deniz'in makyaj sanatçısı kız kardeşi Sibel Semerci'nin iki ay süre ile korunmasına karar verdi. Feyza Aktan iki ay boyunca Semerci hakkında konuşamayacak ve yaklaşamayacak.