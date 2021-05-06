Son Dakika: Ünlü oyuncu Öykü Çelik ve İsmail Berhan ayrıldı

"SAYGI ÇERÇEVESİNDE İLİŞKİMİZİ BİTİRDİK"

Evlillik arefesindeki Çelik, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla herkesi şok etti. Çelik, "İsmail Berhan Perinçekli ile söz konusu olan ilişkimiz karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesi içerisinden bitmiş bulunmaktadır. Sevgili basın mensubu arkadaşlardan ilişkide olduğumuz dönemdeki gibi ayrılığımıza karşı da hassasiyeti göstermelerini rica ediyorum. Sevgiler" açıklamasıyla ilişkisinin bittiğini söyledi.