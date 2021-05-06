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Giriş Tarihi: 6.5.2021 20:07 Son Güncelleme: 6.5.2021 20:29

Son Dakika: Ünlü oyuncu ve ayrıldı

Son Dakika: Ünlü oyuncu Öykü Çelik ve İsmail Berhan ayrıldı

SON DAKİKA... Ünlü oyuncu , dönüşünde ile evlilik kararı almıştı. Ancak ünlü çiftten üzücü bir haber geldi. Ünlü oyuncu Öykü Çelik ve İsmail Berhan'ın ayrıldığu duyuruldu. Çelik, ayrılık haberini sosyal medya üzerinden duyurdu. Ayrıca Çelik paylaşımında, "Basın mensuplarından hassasiyet rica ediyorum" ifadelerine yer de verdi. İşte ayrılığın detayları...

Ünlü oyuncu Öykü Çelik ve evlilik hazırlığındaki erkek arkadaşı İsmail Berhan'dan üzücü haber geldi. Geçen haftalarda Survivor 2021'den elenen ünlü oyuncu, yarışma dönüşü evlilik hazırlığında olduğunu belirtmişti.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Düğün hazırlıklarını sürdüren Çelik'ten bugün şaşırtıcı bir açıklama geldi.

"SAYGI ÇERÇEVESİNDE İLİŞKİMİZİ BİTİRDİK"

Evlillik arefesindeki Çelik, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla herkesi şok etti. Çelik, "İsmail Berhan Perinçekli ile söz konusu olan ilişkimiz karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesi içerisinden bitmiş bulunmaktadır. Sevgili basın mensubu arkadaşlardan ilişkide olduğumuz dönemdeki gibi ayrılığımıza karşı da hassasiyeti göstermelerini rica ediyorum. Sevgiler" açıklamasıyla ilişkisinin bittiğini söyledi.

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Son Dakika: Ünlü oyuncu Öykü Çelik ve İsmail Berhan ayrıldı
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