Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 6 Mayıs 2021 Perşembe! Bugün burcunuz neler söylüyor?

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 6 Mayıs 2021 Perşembe günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 6 Mayıs 2021 Perşembe burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "MAYIS AYI YERYÜZÜNE NELER TAŞIYOR?" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI – 6 MAYIS 2021 PERŞEMBE

Astrogündem: Yapıcı gezegen yeraltı gezegeni ile iletişim kuruyor. 1 Ekim 1958'de Jüpiter – Akrep döngüsünde kurulan NASA'nın yaptığı yeniliklerin temelindeki bazı gizemleri 1967 doğumlu Merkür Retrolu Jeff Bezos dökecek. Bu insanlar neyin peşinde? Dünyamıza neler oluyor? Dediğimiz günlere hazır olun.

Koç: Günün erken saatlerinde gelen telefon ile güne başlayacaksın. Bahar aylarına fit bir şekilde girmek için diyete başlayabilirsin.

Boğa: Ev işleriyle ilgileneceğin bugünde evin dekorasyonunu değiştirmek için internet sitelerinde geziniyorsun. Yeni tarzını oluşturabilirsin.

İkizler: Ruh ve beden sağlığına önem veriyorsun. Kendini sağlıklı hissetmek adına evde yapabileceğin egzersizlere yönelebilirsin.