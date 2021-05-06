Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 6 Mayıs 2021 Perşembe! Bugün burcunuz neler söylüyor?

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 6 Mayıs 2021 Perşembe günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 6 Mayıs 2021 Perşembe burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "MAYIS AYI YERYÜZÜNE NELER TAŞIYOR?" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Astrogündem: Yapıcı gezegen yeraltı gezegeni ile iletişim kuruyor. 1 Ekim 1958'de Jüpiter – Akrep döngüsünde kurulan NASA'nın yaptığı yeniliklerin temelindeki bazı gizemleri 1967 doğumlu Merkür Retrolu Jeff Bezos dökecek. Bu insanlar neyin peşinde? Dünyamıza neler oluyor? Dediğimiz günlere hazır olun.
Koç: Günün erken saatlerinde gelen telefon ile güne başlayacaksın. Bahar aylarına fit bir şekilde girmek için diyete başlayabilirsin.
Boğa: Ev işleriyle ilgileneceğin bugünde evin dekorasyonunu değiştirmek için internet sitelerinde geziniyorsun. Yeni tarzını oluşturabilirsin.
İkizler: Ruh ve beden sağlığına önem veriyorsun. Kendini sağlıklı hissetmek adına evde yapabileceğin egzersizlere yönelebilirsin.
Yengeç: Etrafında gelişen olayları kontrol etme isteğin, yükünü arttıracak. Uzun süredir beklediğin müjdeli haberi bir telefon ile alabilirsin.
Aslan: Sorunları geride bırakman, hayatına odaklanmanı sağlıyor. Günlük rutinlerini yeniden düzenlemen gerekirken, alternatiflerin hazır olacak.
Başak: Ailesinden ayrı yaşayan bir Başak burcuysan, görüntülü arama ile özlem gidermek isteyebilirsin. Ev işlerinde ayrıntılara takılman, eşinle aranda tartışmalara sebep olabilir.
Terazi: Aile büyüklerinin tavsiyeleri, senin için ders niteliğinde olacak. Akşam saatlerinde yeni aldığın kitapların düzenlemesini yapabilirsin.
Akrep: Arkadaşınla yapacağın telefon görüşmesi aklındaki sorulara yanıt verebilir. Akşam saatlerinde evindeki çiçeklerle ilgileneceksin.
Yay: Bugünü kendine ayırarak bir şeyler yapmayı planlıyorsun. Son günlerde sosyal medya paylaşımlarının arttığını fark edebilirsin.
Oğlak: Tartışmaktan kaçınma isteğin, ailenin üstüne daha fazla gelmesine sebep oluyor. Sosyal medyada gördüğün bir haber gündemini fazlasıyla meşgul edecek.
Kova: Yakın bir arkadaşından gelen güzel mesaj güne güzel şekilde başlamanı sağlasa da yoğun tempo seni yorabilir. Yoğunluktan dolayı gözden kaçırdığın noktalar olabilir.
Balık: İlişkisi yeni bitmiş bir Balık burcuysan, vakit geçirmek için kendine uğraşlar edinmeyi düşüneceksin. Kardeşinle yaptığın konuşmalar, sende olumlu etkiler bırakabilir.
MAYIS AYI YERYÜZÜNE NELER TAŞIYOR?
Dünya istatistiklerle uğraştığı bir ayın içerisine giriyor. Bir de yılın ilk tutulması buna cabası, e kolay değil. Şu anda aşılama konularında koşturan dünya, koca bir "Truman Şovu" nun içinde olduğumuzu gösterecek. Mayıs ayı bir yanıyla sorgulatan bir yanıyla da gerçekleri tüm yüzüyle ortaya çıkaran bir ay olacak. Gökyüzü, insanlığın üzerinde dönen bütün hesapları ortaya dökecek. 2021 Mayıs ayındaki ilk tutulma insanlığın insanlığa farklı bir bakış açısı kazandıracak. Buna ilk olarak ulus üstü kurumların potları start verecek.
Sınandığımız Bir Süreçteyiz
Hangi kapının kapalı, hangi kapının da açık olduğunu kestiremediğimiz bir Mayıs ayından geçiyoruz. Bu nedenle komşularımızdan gelecek en küçük takırtıya bile takılabiliriz. Gökyüzü bu kadar sınandığımız zamanlardan geçerken sabırlı olmamızdan yana… Kısacası herkese bir alan bırakmamız gerektiğini fark edeceğiz. Kişisel kontrol ve denge ise bunun ilk adımı olacak. Dar alanda kısa paslaşmalar günleri geldi, hazır mısınız?
Kendinizi Esnekliğe Hazırlayın
Sanmayın ki İngiltere'nin herhangi bir kafesinde oturanlar astrolojiden nasibini almayacak. … Dünya bir yandan sıkışırken bir yandan da kursağında takılan olayları ise yutkunmaya çalışıyor. Güneş dünyanın en doğusundan en batısına kadar bizleri sarmalı altına alacak. Bu sarmalın adı da tutulma olacak. Gökyüzünün frekansları değişirken yüzleşmeler yönünü bilim adamlarına çevirecek. İlaç sektörlerinde de gerçekler bir şekilde gündeme dökülecek. Biz bilmeden adımıza yapılan planları öğrendikçe dertlerin büyütmeye değer olmadığını ve kişisel hayatlarımıza büyük sorunları sokmamak gerektiğini anlayacağız. Önyargıların ve stresin yer yer etkilerini hissettireceği Mayıs ayı, en çok da esneklik düşüncesini hayatlarımıza sirayet ettirecek. "Sorunsuz hayat yoktur." Sözünü hatırlayacağız.
Mayıs Ayında Nelere Dikkat Etmeliyiz?