Cem Belevi ayrılık sonrası ilk kez açıkladı! Zehra Yılmaz'la evlilik yolundan dönen Cem Belevi'den yeni aşk itirafı!

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Cem Belevi, Sabah Youtube kanalında Yasemin Döngel'in konuğu oldu. Belevi, kariyer yükselişinden özel hayatına merak edilenlerini yanıtladı. İşte Cem Belevi'nin tüm açıklamaları...

Hoşgeldiniz, nasılsınız?

İyi olacağız bugünler geçince...

Nasıl gidiyor pandemi, aranız nasıl?

Şahane falan diye abartsam ya böyle (gülüyor). Hepimiz sabırla bekliyoruz bugünlerin geçmesini, ben de öyle.

Sizin için daha zor oldu tabii...

En zor bizim için, müzik sektörü için oldu.

Bu süreçte en zorlanan meslek gruplarından biri de siz oldunuz. Oyuncular bir şekilde sete çıktı ama konserler yapılamadı. Neler yaşadınız?

Bir çok sektör bir şekilde devam etti fakat müzik sektörü dur'a döndü. Tabii ki üretime dijital olarak devam edildi ama sonuçta sahne olmayınca konser olmayınca bir şekilde o ekonomik döngü de olmuyor. Sadece müzisyenler olarak düşünmeyelim; bir konser olduğunda biz yaklaşık 20 kişilik bir ekiple gidiyoruz. Ama onun dışında organizatör de o işin bir parçası, sahne kurulumu da bir parçası. Hepsi ekonomik bir dengeyi oluşturuyor. O yüzden en çok etkilenen sektörlerden bir tanesi oldu müzik sektörü. Ama aşıyoruz, aşacağız bir şekilde inanıyoruz.

Peki maddi anlamda geçinmekte sıkıntı yaşadınız mı?

Kendi adıma konuşursam; ben oyunculuk da yaptım şarkıcılık da yapıyorum, telif gelirlerim var ayrıca besteci olduğum için. Bu anlamda bir şekilde ayakta kalıyoruz ama birçok müzisyen arkadaşlarım çok zorlanıyor ve hepimiz birbirimize destek olmaya çalışıyoruz.

Meslektaşlarınızdan da isyan geldi bu süreçte. Siz de katılıyor musunuz isyanlarına?

Bir isyan anlamında değil de biraz dikkat çekmek... Bu tüm dünyada yaşanan global bir problem. Devlet de elinden geldiği kadar her sektöre yardımcı olmaya çalışıyor. Biz de bu süreçte biraz daha dikkat çekmek için kendimizi anlatmaya çalıştık.