Haberler Günaydın Haberleri Ebru Gündeş ve Reza Zarrab boşandı! Ebru Gündeş ve Reza Zarrab'ın 11 yıllık evliliği resmen sona erdi!
Giriş Tarihi: 7.5.2021 10:00 Son Güncelleme: 7.5.2021 10:00

ve ! ve Reza Zarrab'ın 11 yıllık evliliği resmen sona erdi!

Ebru Gündeş ve Reza Zarrab boşandı! Ebru Gündeş ve Reza Zarrab'ın 11 yıllık evliliği resmen sona erdi!

Ünlü şarkıcı , 11 yıldır evli olduğu eşi 'a geçen ay “evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı” gerekçesiyle davası açmıştı. Çekişmeli başlayan dava anlaşmalıya döndü, ve Reza Zarrab’ın 11 yıllık evliliği resmen sona erdi. Dava; Gündeş’in ihanet iddialarının basına yansımasının ardından Zarrab’ın anlaşmalı boşanmayı kabul etmesiyle kısa sürede sonuçlandı. Çiftin kızları Alara'nın velayeti de ’e verildi.

Ebru Gündeş geçen ay Bodrum Aile Mahkemesi'ne başvurarak 11 yıllık eşi Reza Zarrab'a "evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı" gerekçesiyle boşanma davası açmış, ünlü şarkıcının dava dosyasına giren ihanet iddiaları magazin dünyasında büyük ses getirmişti.

Çekişmeli olarak başlayan dava, iddiaya göre ihanet haberleri nedeniyle Reza Zarrab'ın anlaşmalı boşanmayı kabul etmesiyle ilk celsede sonuçlandı. İstanbul'da görülen duruşmada mahkeme, çiftin boşanmalarına karar verdi.

10 yaşındaki Alara'nın velayetini annesine veren mahkeme, Zarrab'ın kızıyla belirli aralıklarla görüşmesine hükmetti. İddiaya göre Ebru Gündeş, bu kararın ardından Alara'yı ABD'nin New York kentinde yaşayan Zarrab'ın yanına götürdü.

İş Sanat’ta ‘Aşk Yeniden’
İş Sanat’ta ‘Aşk Yeniden’

Gündeş, boşanma dilekçesinde, New York'a yaptığı son ziyarette kızını Zarrab'ın evine bırakıp bir otelde konakladığını belirtmişti. Sanatçının bu sefer de otelde konaklamayı tercih ettiği iddialar arasında.

Dava dosyasındaki ihanet detayı magazin basınında geniş yer buldu. Ebru Gündeş, Reza Zarrab'ın başka kadınlarla ilişkisinin bulunduğunu iddia ettiği dilekçesinde, o kadınlardan birini kendisinin de yakından tanıdığını söyledi.

İş Sanat’ta ‘Aşk Yeniden’
İş Sanat’ta ‘Aşk Yeniden’
ARKADAŞINA GÖNDER
Ebru Gündeş ve Reza Zarrab boşandı! Ebru Gündeş ve Reza Zarrab'ın 11 yıllık evliliği resmen sona erdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA