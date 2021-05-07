Son Dakika Magazin Haberleri: Özcan Deniz’den flaş hamle! Eski eşi Feyza Aktan şiddete uğradığını iddia etmişti…

ÜÇ DARP TEK RAPOR

Feyza Aktan, eski eşini kendisini üç kez darp ettiğini, ilk darp olayının Ocak 2018 yılında gerçekleştiğini fakat darp raporu almadığını, ikinci darp olayının Haziran 2018 de gerçekleştiğini, yine darp raporu almadığını, üçüncü olayın ise Haziran 2019 yılında Almanya da gerçekleştiğini dönünce rapor aldığı iddia edilmişti. Feyza Aktan aynı zamanda ''Rapor Almanya da olan olaya ilişkindir. Diğerlerine dair raporumuz yoktur" ifadesini kullanmıştı.