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Giriş Tarihi: 7.5.2021 07:36 Son Güncelleme: 7.5.2021 07:40

Sosyete onları konuşuyor! 10 bin dolar verip…

BÜLENT CANKURT BÜLENT CANKURT
Sosyete onları konuşuyor! Begüm Işıküstün 10 bin dolar verip…

Ünlüler farklı şeyler yapmayı seviyor. Sevgilisinin ismini bir yıldıza veren de, ’dan arazi alıp sevgilisine leydi unvanı alan da var. O isimlere ’un kurucu ortağı de katıldı. Begüm Işıküstün, 10 bin dolar verip ’ta bir bank satın aldı ve üstüne de kendisinin, eşi ’in ve çocukları , ve ’ın isimlerini yazdırdı. Günaydın köşe yazarı bugünkü köşesinde Begüm Işıküstün’ü kaleme aldı. İşte o yazı…

Eşi İlhan Sabancı ile New York'a tatile giden Pınar Sabancı'nın yaptığı espriden bahsetmiştim önceki gün!

Pınar Hanım, Central Park'ta 10 bin dolara satılan ve üzerine isminizi yazdırabildiğiniz banklardan birindeki ismi, photoshop'la silip eşinin ismini yazmıştı.

Pınar Hanım'ın yaptığı şakaydı tabii ama Türk bir ailenin Central Park'ta gerçekten bir bankının olduğunu öğrendim.

Alexandre Home'un kurucu ortağı Begüm Işıküstün, 10 bin dolar verip Central Park'ta bir bank satın almış ve üstüne, kendisinin, eşi Murat Bey'in ve çocukları Raif, Kaan ve Sinan'ın isimleri yazdırmış.

Işıküstün ailesi, her New York seyahatinde parka gidip kendi banklarında oturmanın keyfini yaşıyormuş!

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Sosyete onları konuşuyor! Begüm Işıküstün 10 bin dolar verip…
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