Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 7 Mayıs 2021 Cuma! Bugün burcunuzu neler bekliyor?

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 7 Mayıs 2021 Cuma günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 7 Mayıs 2021 Cuma burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "2021 MAYIS AYINDA BU SAATLERE DİKKAT!" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI – 7 MAYIS 2021 CUMA

Astrogündem: Satürn, Uranüs'e yine meydan okumaya başlıyor. Ay burcu Kova olan ABD, Afganistan'dan çıkarken Suriye'nin en kuzey doğusunda kuracağı üsle dikkat çekmeye başlıyor. Ülkelerin Bakanlarının diplomasi mesaisi artıyor.

Koç: Sosyal çevrenle aranın son zamanlarda iyi olmadığını düşünebilirsin. Aranı düzeltmek için adımlar atacaksın. Yaşanan gelişmeleri yakından takip etmek istiyorsun.

Boğa: Kariyerinde daha iyi yerlere gelmek için online olarak kişisel gelişim kurslarına kayıt olacaksın. Uzun süredir görüşmediğin bir akrabandan gelen telefon içine kuşku düşürebilir.

İkizler: Bugün sorunlara çözüm odaklı yaklaşıyorsun. Uzun süredir gerçekleştirmeyi beklediğin planların ertelenmesi moralini bozacak.