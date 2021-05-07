Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 7 Mayıs 2021 Cuma! Bugün burcunuzu neler bekliyor?

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 7 Mayıs 2021 Cuma günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 7 Mayıs 2021 Cuma burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "2021 MAYIS AYINDA BU SAATLERE DİKKAT!" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Astrogündem: Satürn, Uranüs'e yine meydan okumaya başlıyor. Ay burcu Kova olan ABD, Afganistan'dan çıkarken Suriye'nin en kuzey doğusunda kuracağı üsle dikkat çekmeye başlıyor. Ülkelerin Bakanlarının diplomasi mesaisi artıyor.
Koç: Sosyal çevrenle aranın son zamanlarda iyi olmadığını düşünebilirsin. Aranı düzeltmek için adımlar atacaksın. Yaşanan gelişmeleri yakından takip etmek istiyorsun.
Boğa: Kariyerinde daha iyi yerlere gelmek için online olarak kişisel gelişim kurslarına kayıt olacaksın. Uzun süredir görüşmediğin bir akrabandan gelen telefon içine kuşku düşürebilir.
İkizler: Bugün sorunlara çözüm odaklı yaklaşıyorsun. Uzun süredir gerçekleştirmeyi beklediğin planların ertelenmesi moralini bozacak.
Yengeç: Duygusal hayatında yaşadığın sorunlar bugün sıkça aklına gelecek. Çocuk sahibi bir Yengeç burcuysan, çocuklarınla vakit geçirmek, oyun oynamak isteyebilirsin.
Aslan: Evde olduğun bugünlerde durumu lehine çevirmek istiyorsun. Bugün, Ay boşlukta hareket edecek. Vücut ağrılarını azaltmak için evde spora başlamayı düşünebilirsin.
Başak: Bugün hakkında yapılmış konuşmalara tanıklık edebilirsin. Çocuğu olan bir Başak burcuysan, derslerinde çocuğuna yardım edeceksin.
Terazi: Gelecek için hazırladığın planların değişmesi, seni arayış içerisine sokacak. Arkadaşlarınla mesajlaşarak, yalnızlığını gidermek isteyeceksin.
Akrep: Maddi anlamda zor günler yaşamamak için önlemini almak istiyorsun. Evli bir Akrep burcuysan, eşinle aranda geçmiş konular yüzünden tartışmalar yaşanabilir.
Yay: Ailene duyduğun özlem artıyor. Görüntülü konuşma ile özlem gidermek isteyeceksin. Kendine daha fazla vakit ayırman gerektiğinin farkına varabilirsin.
Oğlak: Ailen ile arandaki iletişim problemlerini gidermek için adımlar atacaksın. Teknolojik aygıtlarda sorun çıkması derslerinden geri kalmana sebep olabilir.
Kova: Çok fazla konu ile başa çıkmaya çalışmak seni yorabilir. Ay bugün boşlukta hareket ediyor. Diyet programını bir günlüğüne aksatarak kaçamak yapmak isteyebilirsin.
Balık: Uzun süredir hazırlığını yaptığın planların ertelenmiş olması seni üzebilir. Akşam saatlerinde internet üzerinden arkadaşlarınla görüntülü konuşma planların olabilir.
2021 MAYIS AYINDA BU SAATLERE DİKKAT!
Boğa Burcunda Yeniay Var!
Toprakta gerçekleşecek olan Yeniay ile beraber Mayıs ayını selamlayacağız. Ayın 11'inde 21 derece ile gerçekleşecek olan bu Yeniay, yolunu bulamayan kişilere ışık, sinirini kontrol edemeyen kişilere ise yatıştırıcı olacak. Sonuçta içinde toprak var, toprak rahatlatır ve dinlendirir. Boğa burcundaki Yeniay'da tam burada etkisini gösterecek. Sorunları konuşmak eskisi kadar zor olmayacak. Derdini söylemeyen derman bulamaz sözünü hatırlayacak bu yeniay ile birlikte arasında buzlar olan kişilerin bile bir şekilde yakınlaşabildiğine tanıklık edeceğiz.
Geliyor Gelmekte Olan: Yılın İlk Tutulması!
26 Mayıs tarihinde saat 13:35'te 5 derece ile başlayacak olan Ay tutulması dünyanın "daha neler göreceğiz?" sözünü daha fazla söyleyeceğini işaret ediyor. Neden mi? Çünkü bu tutulma ateş elementinin değişken burcunda gerçekleşecek. Gerçekleşirken alelade bir tutulma olmadığını da hatırlatacak. Herkesin hızlanacağı günlere doğru yürüdüğümüzü fark edeceğiz. Fikri olan kişiler ise 7'den 70'lere ulaşacak. Duygusal açıdan içe kapanmanın sözü bile geçmezken herkes kalbinden geçenlerle dile gelecek. Tutulma; "Konuşulmayanları konuşturtmaya geliyorum." diyor.
2021 Yılının İlk Tutulmasında Dikkat!
Ay boşlukta günleri aşağıda! Ajandanıza notlarınızı almayı unutmayın. Tıpkı yukarıda da belirttiğim gibi Ay boşlukta günlerinde ne olursa olsun aksiliklerin sizi yıldırmasına izin vermeyin.
Ay'ın Boşlukta Olduğu Saatler:
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Tarih
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Saat
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Tarih
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Saat
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2 Mayıs Pazar
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16:36 – 21:30
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7 Mayıs Cuma
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09:34 – 13:52
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14 Mayıs Cuma
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12:49'dan
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15 Mayıs Cumartesi
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03:30'a kadar
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17 Mayıs Pazartesi
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08:21 – 14:43
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21 Mayıs Cuma
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21:54'ten
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22 Mayıs Cumartesi
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03:35'e kadar
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27 Mayıs Perşembe
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19:33'ten
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28 Mayıs Cuma
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04:23'e kadar