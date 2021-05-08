Oyuncu Bahadır Ünlü'den yemek beğenmeyen müşteriye tehdit ve hakaret! 4.5 yıla kadar hapsi isteniyor

Sait Emir isimli doktor, sekiz ay önce arkadaşıyla Beyoğlu'ndaki bir restorana gitti. Emir, gelen siparişleri beğenmeyip mekandan ayrılmak istedi. İddiaya göre restoranın sahibi olan oyuncu Bahadır Ünlü, bu duruma müsaade etmedi ve zarar verebileceğini söyleyerek ikiliyi tehdit etti.