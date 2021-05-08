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Giriş Tarihi: 8.5.2021 09:23 Son Güncelleme: 8.5.2021 09:42

Oyuncu 'den yemek beğenmeyen müşteriye ve ! 4.5 yıla kadar hapsi isteniyor

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Oyuncu Bahadır Ünlü'den yemek beğenmeyen müşteriye tehdit ve hakaret! 4.5 yıla kadar hapsi isteniyor

Oyuncu , eşinin restoranına gelip sipariş verdikleri yemeği beğenmeyen Sait Emir’e, sosyal medya üzerinden silah fotoğrafı eşliğinde ve yağdırdı. Savcılık, söz konusu mesajlarla Emir'e tehdit ve hakaret ettiği gerekçesiyle oyuncu hakkında açtı. Bahadır Ünlü’nün 4.5 yıla kadar hapsi isteniyor...

Sait Emir isimli doktor, sekiz ay önce arkadaşıyla Beyoğlu'ndaki bir restorana gitti. Emir, gelen siparişleri beğenmeyip mekandan ayrılmak istedi. İddiaya göre restoranın sahibi olan oyuncu Bahadır Ünlü, bu duruma müsaade etmedi ve zarar verebileceğini söyleyerek ikiliyi tehdit etti.

ORASI BENİM NAMUSUM

Oyuncu Ünlü, bir süre sonra da doktoru sosyal medya hesabından "Dükkan benim karımın dükkanıdır. Orası benim namusum. Senin başına öyle bela getiririm ki…" diyerek tehdit etti.

Savcılık, söz konusu mesajlarla Emir'e tehdit ve hakaret ettiği gerekçesiyle oyuncu hakkında 4.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

İş Sanat’ta ‘Aşk Yeniden’
İş Sanat’ta ‘Aşk Yeniden’

Oyuncu Ünlü, savcılıktaki ifadesinde, karşı tarafı 5-6 yıldır tanıdığını, iş yaptığını hatta 30 bin lira alacağının olduğunu söyleyip tehdit iddiasının yalan olduğunu ileri sürdü.

İş Sanat’ta ‘Aşk Yeniden’
İş Sanat’ta ‘Aşk Yeniden’
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Oyuncu Bahadır Ünlü'den yemek beğenmeyen müşteriye tehdit ve hakaret! 4.5 yıla kadar hapsi isteniyor
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