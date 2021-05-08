‘Prensesim Türkler kimseye benzemez’

Genç yetenekler başarılarıyla Türkiye'yi yurt dışında temsil etmeye devam ediyor. Bu isimlerden biri de Beycan Dağcı. Çocukluğundan beri müzikle iç içe olan Dağcı, son dönemde yaptığı başarılı işlerle adından söz ettirmeyi başardı.Dünden Beri adlı müzik grubunun solistliğini üstlenen Dağcı, alternatif pop müzikte emin adımlarla ilerliyor. Genç şarkıcı, vokalistliğin yanı sıra gitar çalıyor, aynı zamanda da şarkı sözü yazıyor. Dağcı'nın başarılarla dolu bir hayatı olmuş ve katıldığı yarışmalardan derecelerle dönmeyi başarmış.2018 yılında Fizy Liseler Arası Müzik Yarışması'na katılan genç şarkıcı, burada ikincilik ödülünü aldı. Dağcı, ilerleyen dönemlerde de yurt dışında çeşitli yarışmalarda ülkemizi temsil etti. Bu yarışmalardan en önemlisi ise üç yıl önce İngiltere'de katıldığı yarışma oldu. Çok farklı bir deneyim yaşayan Dağcı, büyük bir başarıya imza attı ve unutamayacağı anlar yaşadı. Genç müzisyen o günlere döndü ve yaşadıklarını şöyle anlattı: "2018 yılında düzenlenen bir münazara yarışmasında birinci oldum. Ardından yarışmanın uluslararası platformda düzenlenen versiyonuna katılmak için İngiltere'ye davet edildim. Dartmouth House'da başka ülkeden gelen insanlarla bir araya geldim. Hatta onlara bir akşam gitarımla performans da sergiledim."Genç müzisyen, İngiltere'de katıldığı toplantının ardından kendisini çok heyecanlandıran bir davete katıldı. Saint James Sarayı'na giden Dağcı, II. Elizabeth ve Prens Philip'in tek kızı olan Kraliyet Prensesi Anne ile bir araya geldi. Prenses Anne ile tanışıp sohbet eden Dağcı, aralarında geçen ilginç konuşmayı da anlattı: "İngiltere Prensesi Anne'e Türk olduğumu söylediğimde 'Seni hiç Türklere benzetemedim' dedi. Ben de 'Türkler kimseye benzemez, bizi kimseyle karıştırmayın' diye cevap verdim. Bunun üzerine prenses bana 'Zeki çocuksun' diye karşılık verdi."