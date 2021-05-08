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Giriş Tarihi: 8.5.2021

Tüylerim diken diken oldu çok ayıp!

İLKER GEZİCİ İLKER GEZİCİ
Tüylerim diken diken oldu çok ayıp!
Prof. Dr. Murat Ferman'ın enflasyonu engelli çocuklara benzetmesi tepki çekti. Ferman, "Enflasyonu, ailenin özürlü çocuğu gibi idare ediyoruz. 'Huzur bırakmadı' diyoruz ama hayatımızın bir parçası. Sayesinde hak etmediğimiz şeylere ulaşıyoruz" dedi. Bu sözlere down sendromlu oğlu olan Özgün, ateş püskürdü: "Ne kadar ayıp. Dinlerken tüylerim diken diken oldu."



Ferman'ın, "Enflasyonla ailenin özürlü çocuğu gibi idare ediyoruz… Herkes bir şekilde yararlanıyor ondan" şeklindeki konuşmasına sosyal medyada tepki yağdı.
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Tüylerim diken diken oldu çok ayıp!
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