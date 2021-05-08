Haberler Günaydın Haberleri Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç koronavirüs aşısı oldu! İlk dozunu yaptıran Serdar Ortaç o anları sosyal medya hesabından paylaştı
Giriş Tarihi: 8.5.2021 15:13 Son Güncelleme: 8.5.2021 15:16

Ünlü şarkıcı oldu! İlk dozunu yaptıran Serdar Ortaç o anları sosyal medya hesabından paylaştı

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç koronavirüs aşısı oldu! İlk dozunu yaptıran Serdar Ortaç o anları sosyal medya hesabından paylaştı

Chloe Loughnan ile 5 yıllık evliliğini geçtimiz yıl sona erdiren ünlü şarkıcı , şimdilerde meslektaşı Seçil Gür ile ilişkisiyle gündemden düşmüyor. Her hareketi ve açıklamasıyla magazin gündemine bomba gibi düşmeyi başaran Serdar Ortaç, son paylaşımıyla yine dikkatleri üzerine çekti. 51 yaşındaki ünlü şarkıcı, dün yaptırdığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. aşısının ilk dozunu yaptırdığını dile getiren Serdar Ortaç, "Şifa olsun" sözleriyle yayınladı.

Dünyayı etkisi altına alan ve milyonlarca kişinin canına mal olan koronavirüs pandemisi nedeniyle ülkemizde aşılamalar devam ediyor. Yıllardır MS hastalığı ile mücadele eden şarkıcı Serdar Ortaç da dün aşısının ilk dozunu yaptırdı.

"ŞİFA OLSUN"

Devlet hastanesinde koronavirüs aşısı olan Serdar Ortaç, o anlarını aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı.

Aşı tercihini Biontech'ten yana kullanan şarkıcı, dün ilk dozunu yaptırdı.

O anların videosunu paylaşarak herkesi aşı olması gerektiği konusunda uyaran Ortaç, "1. doz. Herkesin olması gerekiyor, şifa olsun, bismillah" ifadelerini kullandı.

Ünlü Şarkıcı Serdar Ortaç flaş koronavirüs aşısı paylaşımı! "Şifa olsun"

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Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç koronavirüs aşısı oldu! İlk dozunu yaptıran Serdar Ortaç o anları sosyal medya hesabından paylaştı
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