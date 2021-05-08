Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 8 Mayıs 2021 Cumartesi! Bugün burcunuzu neler bekliyor?

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 8 Mayıs 2021 Cumartesi günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 8 Mayıs 2021 Cumartesi burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "İÇ SESİNİZE KULAK VERİN" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Astrogündem: Venüs-Jüpiter karesi birçok ülkede elektrik ve internet kesintilerini işaret ediyor. Topraklarımızdan tarihin fışkırdığına bir kez daha tanıklık edeceğimiz bir sürece geçiyoruz.
Koç: Arkadaşlarınla uzun sürecek telefon görüşmeleri gerçekleştireceksin. Akşam saatlerinde dişlerindeki hassasiyetin arttığını hissedeceksin.
Boğa: Yaşam alanınla ilgili düzenlemelere gideceğin bugünlerde, isteğin dışındaki gelişmeleri göz ardı etmemelisin. Harcamalarının artması, seni zor duruma sokabilir.
İkizler: Teknoloji ile ilgili problemler gün boyunca peşini bırakmayacak. Özel sektörde çalışan bir İkizler burcuysan, katılman gereken toplantıları kaçırabilirsin.
Yengeç: Dinleyici olmaya başlaman ikili ilişkilerde sana yardımcı olacak. Yalnız bir Yengeç burcuysan, eski sevgilinden gelen mesaja kayıtsız kalmak istemiyorsun.
Aslan: Kazandığın tecrübeler sayesinde daha güçlü şekilde yoluna devam edeceksin. Ailesinden uzakta yaşayan bir Aslan burcuysan, ailene duyduğun özlem artabilir.
Başak: Ödemelerinin olduğu bugünde, maddi konularda çeşitli planlamalar yapacaksın. Gelecek için tedbirlerini elden bırakmıyorsun.
Terazi: İşlerine evden devam ettiğin bugünlerde, sorumlulukların artıyor. Odaklanma problemiyle karşı karşıya kalabilirsin.
Akrep: Akademik kariyer yapmak isteyen bir Akrep burcuysan, araştırmalarına odaklanacaksın. Kendini geliştirmek için radikal kararlar almaktan çekinmeyeceksin.
Yay: Geçmiş konuların tekrar gündeme gelmesi, seni düşüncelere sokabilir. İnternet üzerinden yapacağın alışverişlerde kredi kartının limitlerini zorlaman seni zor duruma sokabilir.
Oğlak: Gelecek için planlarını gözden geçiriyorsun. Ailevi konularda çözemediğin sorunlar için daha fazla zaman ayırmaya başlıyorsun.
Kova: Senin dışında gelişen etkenler huzursuzluğunu arttırıyor. Yeni tanıştığın kişilere karşı, ön yargılarından kurtulmak istiyorsun.
Balık: İhmal ettiğin konuları telafi etmek için çaba harcasan da işe yaramayabilir. Evcil hayvanı olan bir Balık burcuysan, bugün onunla daha yakından ilgilenmek isteyebilirsin.
İÇ SESİNİZE KULAK VERİN
İnsan konuşarak kendini bulur, zihnini rahatlatır, geleceğe planlı yaklaşır. Konuşmak bizim en önemli amaçlarımızdan bir tanesidir. Hatta kimilerinin amaçlarını yaymak için kullandığı en önemli özelliğidir. Konuşmak kadar dinlemenin de ne kadar önemli bir davranış olduğunu daha önceki yazılarımda da kaleme almıştım. Bu yazımda konuşmanın ne kadar önemli olduğuna bir kere daha şahitlik ederken iç sesimizin de orada olduğunu hissedeceğiz. Kulak vermenizi öneririm.
Satürn, Kova'nın kalbine yaklaşırken Ne Yapalım?
Öğreten ve disipline eden gezegen Satürn, geleceği temsil eden Kova burcunda hareket ediyor. Satürn, şu an 13 derecede Kova burcunda. Kova'nın kalbi ise 15 derecede. Anlayacağınız, geleceğimizi dizayn ederken iç sesimizi daha çok dinlemeliyiz. Nereden geldik? Nereye gitmek istiyoruz? Buna ancak kendimizi dinleyerek karar verebiliriz, başkalarının hayatlarını izleyerek değil.
Beni Duyuyor Musun?
İçinde bulunduğumuz ortamlarda sürekli bir konuşma ve "dert anlatma" harbi vardır bilirsiniz. Bu durumların içinden çıkmak için uğraş vermekten ziyade bu kişileri dinlemek ve empati kurmak isteriz. Çünkü gün geldiğinde dert çeken kişilerden birisi de biz olabiliriz en nihayetinde. İşte burada üzerinde durmak istediğim en önemli nokta, fiziksel anlamda bir konuşma gerçekleştirirken iç sesimizi geri plana atmak. Onun çığlıklarını görmezden gelmek. Şu bir gerçek ki iç sesine kulak vermeyenlerin en çok kullandığı kelime "keşke" dir.
Nedensiz Davranışlar Amaçsız Hayatları Doğurur
Nerede olursa olsun, bir amacımız vardır. En basitinden bir kek yaparken bile bir tarif üzerinden ya da bir yöntem ile yol alırız. Hayatta böyledir, tutarlı davranışlar sonucu oluşan amaçlar ile döner dünya… Hal böyle olunca yeni dünya düzeninin getirdiği çok sesli dünyanın içinde kendimizi dinlemekten korkar oluyoruz. Doğruları duymaktan mı kaçıyoruz? Yoksa kendimizle yüzleşemiyor muyuz? Bu gibi soruları kendinize soruyorsanız, doğru yoldasınız demektir. Sorgulamak da amaca doğru atılan ilk adım için yeterli.
Kalbinizi ve Zihninizi Yormamak İçin
En önemlisi ise bu kadar sesli olan dünyada kendi iç sesinize de kulak verin.