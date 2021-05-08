Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 8 Mayıs 2021 Cumartesi! Bugün burcunuzu neler bekliyor?

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 8 Mayıs 2021 Cumartesi günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 8 Mayıs 2021 Cumartesi burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "İÇ SESİNİZE KULAK VERİN" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI – 8 MAYIS 2021 CUMARTESİ

Astrogündem: Venüs-Jüpiter karesi birçok ülkede elektrik ve internet kesintilerini işaret ediyor. Topraklarımızdan tarihin fışkırdığına bir kez daha tanıklık edeceğimiz bir sürece geçiyoruz.

Koç: Arkadaşlarınla uzun sürecek telefon görüşmeleri gerçekleştireceksin. Akşam saatlerinde dişlerindeki hassasiyetin arttığını hissedeceksin.

Boğa: Yaşam alanınla ilgili düzenlemelere gideceğin bugünlerde, isteğin dışındaki gelişmeleri göz ardı etmemelisin. Harcamalarının artması, seni zor duruma sokabilir.

İkizler: Teknoloji ile ilgili problemler gün boyunca peşini bırakmayacak. Özel sektörde çalışan bir İkizler burcuysan, katılman gereken toplantıları kaçırabilirsin.