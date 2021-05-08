Yemek beğenmeyen müşteriye silahlı tehdit

Sait Emir isimli doktor, sekiz ay önce arkadaşıyla Beyoğlu'ndaki bir restorana gitti. Emir, gelen siparişleri beğenmeyip mekandan ayrılmak istedi. İddiaya göre restoranın sahibi olan oyuncu Bahadır Ünlü, bu duruma müsaade etmedi ve zarar verebileceğini söyleyerek ikiliyi tehdit etti.Oyuncu Ünlü, bir süre sonra da doktoru sosyal medya hesabından "Dükkan benim karımın dükkanıdır. Orası benim namusum. Senin başına öyle bela getiririm ki…" diyerek tehdit etti. Savcılık, söz konusu mesajlarla Emir'e tehdit ve hakaret ettiği gerekçesiyle oyuncu hakkında 4.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.Oyuncu Ünlü, savcılıktaki ifadesinde, karşı tarafı 5-6 yıldır tanıdığını, iş yaptığını hatta 30 bin lira alacağının olduğunu söyleyip tehdit iddiasının yalan olduğunu ileri sürdü.