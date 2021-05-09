Dünyaca ünlü opera sanatçısı hizmetlisini taciz etti

İTALYA'DA Accademia Chigiana'dan onur diploması alan, Devlet Senfoni Orkestrası şefi ve opera sanatçısı Emin Güven Yaşlıçam'a cinsel taciz suçlaması! Yaşlıçam'ın evinde çalışan Özlem Savut, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savut, odada temizlik yaptığı sırada tacize uğradığını ancak ilk olayda işsiz kalmaktan korktuğu için sustuğunu söyledi.İLERLEYEN günlerde tacizlerin boyutunun arttığını anlatan Savut, "Bir gün kollarımı tutarak zorla yatağa yatırdı. Çığlık atıp yardım istedim. Evin şoförü gelip beni kurtardı" dedi. Şoförüyle hizmetçisinin kendisine tuzak kurduğunu söyleyen Yaşlıçam hakkında cinsel taciz suçundan dava açıldı. Savcılık, 12.5 yıl hapis cezası talep etti.