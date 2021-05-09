Son Dakika Haberler: Dünyaca ünlü opera sanatçısı Emin Güven Yaşlıçam'a cinsel taciz suçlaması! ‘İşsiz kalmaktan korktum’

ŞOFÖR BENİ KURTARDI

İlerleyen günlerde tacizlerin boyutunun arttığını anlatan Savut, "Bir gün kollarımı tutarak zorla yatağa yatırdı. Çığlık atıp yardım istedim. Evin şoförü gelip beni kurtardı" dedi. Şoförüyle hizmetçisinin kendisine tuzak kurduğunu söyleyen Yaşlıçam hakkında cinsel taciz suçundan dava açıldı. Savcılık, 12.5 yıl hapis cezası talep etti.