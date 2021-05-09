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Giriş Tarihi: 9.5.2021 09:56 Son Güncelleme: 9.5.2021 10:08

Haberler: Dünyaca ünlü opera sanatçısı 'a cinsel suçlaması! ‘İşsiz kalmaktan korktum’

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Son Dakika Haberler: Dünyaca ünlü opera sanatçısı Emin Güven Yaşlıçam'a cinsel taciz suçlaması! ‘İşsiz kalmaktan korktum’

Dünyaca ünlü opera sanatçısı hakkındaki iddiası magazin gündemine olarak düştü. Dünyaca ünlü opera sanatçısı Emin Güven Yaşlıçam’ın, evinde hizmetli olarak çalışan kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi. Hakkında dava açılan opera sanatçısı Emin Güven Yaşlıçam’ın, 12.5 yıl hapsi isteniyor.

Dünyaca ünlü opera sanatçısı Emin Güven Yaşlıçam'ın, evinde hizmetli olarak çalışan kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi. Hakkında dava açılan opera sanatçısının, 12.5 yıl hapsi isteniyor.

İŞSİZ KALMAKTAN KORKTUM

İtalya'da Accademia Chigiana'dan onur diploması alan, Devlet Senfoni Orkestrası şefi ve opera sanatçısı Emin Güven Yaşlıçam'a cinsel taciz suçlaması! Yaşlıçam'ın evinde çalışan Özlem Savut, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Savut, odada temizlik yaptığı sırada tacize uğradığını ancak ilk olayda işsiz kalmaktan korktuğu için sustuğunu söyledi.

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ŞOFÖR BENİ KURTARDI

İlerleyen günlerde tacizlerin boyutunun arttığını anlatan Savut, "Bir gün kollarımı tutarak zorla yatağa yatırdı. Çığlık atıp yardım istedim. Evin şoförü gelip beni kurtardı" dedi. Şoförüyle hizmetçisinin kendisine tuzak kurduğunu söyleyen Yaşlıçam hakkında cinsel taciz suçundan dava açıldı. Savcılık, 12.5 yıl hapis cezası talep etti.

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Son Dakika Haberler: Dünyaca ünlü opera sanatçısı Emin Güven Yaşlıçam'a cinsel taciz suçlaması! ‘İşsiz kalmaktan korktum’
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