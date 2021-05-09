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Giriş Tarihi: 9.5.2021 09:27 Son Güncelleme: 9.5.2021 09:37

Haberleri: aşıkları ile neden ayrıldı? Sosyal medyadan böyle duyurdu!

Son Dakika Magazin Haberleri: Survivor aşıkları Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı neden ayrıldı? Sosyal medyadan böyle duyurdu!

ve ’nın ayrılığı gündemine olarak bomba gibi düştü. Katıldıkları programından sonra büyük bir kitle edinen Nisa Bölükbaşı, oyuncu Barış Murat Yağcı yaşadıkları aşkla magazin gündeminden düşmüyorlardı. Geçtiğimiz günlerde Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı arasında soğuk rüzgarlar estiği iddia edilmişti. Nisa Bölükbaşı ve oyuncu Barış Murat Yağcı'nın birliktelikleri kısa sürdü. Nisa Bölükbaşı, iddialarının ardından sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla ayrılık iddialarını doğruladı. İşte Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı’nın sürpriz ayrılığının tüm detayları …

Survivor 2020 yarışmasındaki arkadaşlıkları aşka dönüşen Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı ayrıldı.

Survivor 2020'de ünlenen Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı aşkı kısa sürdü.

Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, aylar önce başlayan ilişkilerini herkesten saklamış fakat ortaya çıkan fotoğraflar ve video çifti ele vermişti.

İklim krizini tohum topları çözecek
İklim krizini tohum topları çözecek

Instagram'dan açıklama yapan Bölükbaşı, "Barış ile olan ilişkimizi saygı, sevgi çerçevesinde noktaladık. Kendisine hayatta başarılar diliyorum" diye yazdı.

SÖZLERİ TEPÇİ ÇEKMİŞTİ

Barış Murat Yağcı çıkardığı kitabında, "Yüzlerce kadını tavlayıp onunla eve gelerek sırtımı dönüp uyumak bana tatmin veriyor" sözüyle tepki çekmişti. Bu sözler sonrası tepkiler büyüyünce Yağcı sosyal medya üzerinden bir açıklama yayınladı.

"20'Lİ YAŞLARIMI VE O DÖNEME AİT DÜŞÜNCELERİMİ PAYLAŞTIM"

Yağcı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "20'li yaşlarımın başında kendi küçük çevremde yaşadıklarımı ve o döneme ait düşüncelerimi paylaştım." şeklinde bir açıklama yaptı.

İklim krizini tohum topları çözecek
İklim krizini tohum topları çözecek

ÖPÜŞME GÖRÜNTÜLERİYLE GÜNDEM OLMUŞLARDI

İkilinin, ilişkilerinin ilk döneminde öpüştüğü video gündeme damgasını vurmuştu. İki isim de bu dönem içinde birçok markayla iş birliği yapmıştı.

Barış Murat Yağcı ise bu ünü daha ileri taşıyıp hem şarkı çıkarmış hem de yeni kitabını piyasaya sürmüştü.

"REKLAMLAR BİTTİ"

Bu tepki çeken açıklamalarının ardından ise Bölükbaşı'nın ayrıldıklarını açıklaması da dikkat çekti. İkilinin takipçileri olan biteni şöyle yorumladı: "Reklamlar bitti."

İklim krizini tohum topları çözecek
İklim krizini tohum topları çözecek
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Son Dakika Magazin Haberleri: Survivor aşıkları Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı neden ayrıldı? Sosyal medyadan böyle duyurdu!
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