Son Dakika Magazin Haberleri: Survivor aşıkları Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı neden ayrıldı? Sosyal medyadan böyle duyurdu!

"20'Lİ YAŞLARIMI VE O DÖNEME AİT DÜŞÜNCELERİMİ PAYLAŞTIM"

Yağcı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "20'li yaşlarımın başında kendi küçük çevremde yaşadıklarımı ve o döneme ait düşüncelerimi paylaştım." şeklinde bir açıklama yaptı.