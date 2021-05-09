Son Dakika Magazin Haberleri: Survivor aşıkları Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı neden ayrıldı? Sosyal medyadan böyle duyurdu!

Survivor 2020 yarışmasındaki arkadaşlıkları aşka dönüşen Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı ayrıldı.
Survivor 2020'de ünlenen Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı aşkı kısa sürdü.
Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, aylar önce başlayan ilişkilerini herkesten saklamış fakat ortaya çıkan fotoğraflar ve video çifti ele vermişti.
Instagram'dan açıklama yapan Bölükbaşı, "Barış ile olan ilişkimizi saygı, sevgi çerçevesinde noktaladık. Kendisine hayatta başarılar diliyorum" diye yazdı.
SÖZLERİ TEPÇİ ÇEKMİŞTİ
Barış Murat Yağcı çıkardığı kitabında, "Yüzlerce kadını tavlayıp onunla eve gelerek sırtımı dönüp uyumak bana tatmin veriyor" sözüyle tepki çekmişti. Bu sözler sonrası tepkiler büyüyünce Yağcı sosyal medya üzerinden bir açıklama yayınladı.
"20'Lİ YAŞLARIMI VE O DÖNEME AİT DÜŞÜNCELERİMİ PAYLAŞTIM"
Yağcı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "20'li yaşlarımın başında kendi küçük çevremde yaşadıklarımı ve o döneme ait düşüncelerimi paylaştım." şeklinde bir açıklama yaptı.
ÖPÜŞME GÖRÜNTÜLERİYLE GÜNDEM OLMUŞLARDI
İkilinin, ilişkilerinin ilk döneminde öpüştüğü video gündeme damgasını vurmuştu. İki isim de bu dönem içinde birçok markayla iş birliği yapmıştı.
Barış Murat Yağcı ise bu ünü daha ileri taşıyıp hem şarkı çıkarmış hem de yeni kitabını piyasaya sürmüştü.
"REKLAMLAR BİTTİ"
Bu tepki çeken açıklamalarının ardından ise Bölükbaşı'nın ayrıldıklarını açıklaması da dikkat çekti. İkilinin takipçileri olan biteni şöyle yorumladı: "Reklamlar bitti."