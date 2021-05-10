"Malum gecede içeceğime ilaç kattılar" Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile iddialarına bir yenisini daha ekledi!

"PARANA GÜVENME"

Yayın organlarına para saçılarak namusu ve şerefiyle oynandığını iddia eden Aygün sözlerine şöyle devam etti:

"Hep benim hakkıma girdin, ama bu ülkede bu haklardan yararlanmalıydı. Onlar bile bu haklardan yararlanamamışken, sen dedenin aldığı finansal güce güvenerek bunu istiyorsun ama iki gün sonra o hisseler düşecek. Yavaş yavaş batıyorsunuz. O elinden gidince kimse senin suratına bakmayacak. Paran olmayınca kimse suratına bakmayacak, seni hiç kimse gerçekten sevmeyecek. Arkadaş grubun harika değil mi? Sen gittikten sonra o arkadaş grubun senin arkandan neler söylediğini biliyor musun? Belki o gerçekleri anlarsın ama sende o akıl ne gezer?"