"Malum gecede içeceğime ilaç kattılar" Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile iddialarına bir yenisini daha ekledi!

Hakan Sabancı ile ilişki yaşadığına inanmayanlara kızıp ünlü iş adamıyla yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalara bir yenisini daha ekledi.
Bir süredir magazin gündemini açıklamalarıyla meşgul eden ve Hakan Sabancı'ya veda mesajıyla oldukça konuşulan oyuncu Aygün Aydın, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından gelen eleştiriler üzerine haddini aşmış ve hem Hakan Sabancı'ya hem de Türklere hakaretler yağdırmıştı.
Aygün Aydın skandal açıklamalarına devam ederken bu sefer Hakan Sabancı'nın arkadaşlarını hedef aldı. Aygün Aydın, yaptığı paylaşımda, "Malum gecenin sabahı arkadaşların aramızı bozmak için içkime ilaç attı" ifadelerine yer verdi. İşte Aygün Aydın'ın son açıklamaları...
"ÇEVRESİNDE 8 KORUMAYLA GEZİYOR"
Dün sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı bir video ile Sabancı'nın kendisini 'kadına şiddetten' şikayet ettiğini söyleyen Aygün, "Dün bir tane evrak göndermişler, sahte mi değil mi bilmiyorum. Biraz ayrıntılı okuyunca anladım, malum şahıs kadına şiddetten dolayı beni şikayet etmiş. Ancak bu şikayeti yapan kişi bir erkek. Kaldı ki bu kişi yalıda çevresinde 8 korumayla birlikte oturan bir kişi. Benim nasıl bir şiddetim olabilir ona karşı?" diyerek yaşadıklarını anlattı.
"PARANA GÜVENME"
Yayın organlarına para saçılarak namusu ve şerefiyle oynandığını iddia eden Aygün sözlerine şöyle devam etti:
"Hep benim hakkıma girdin, ama bu ülkede bu haklardan yararlanmalıydı. Onlar bile bu haklardan yararlanamamışken, sen dedenin aldığı finansal güce güvenerek bunu istiyorsun ama iki gün sonra o hisseler düşecek. Yavaş yavaş batıyorsunuz. O elinden gidince kimse senin suratına bakmayacak. Paran olmayınca kimse suratına bakmayacak, seni hiç kimse gerçekten sevmeyecek. Arkadaş grubun harika değil mi? Sen gittikten sonra o arkadaş grubun senin arkandan neler söylediğini biliyor musun? Belki o gerçekleri anlarsın ama sende o akıl ne gezer?"
ARKADAŞLARINI SUÇLADI
Aydın, paylaşımlarının ardından iki tane daha video paylaşıp Sabancı'ya seslenerek, "Bir de malum gecenin sabahı arkadaşlarının haberim olmadan içkime hap attığını biliyor muydun aramızı bozmak için. O an anlamamıştım arkadaşlarının ne saçmaladıklarını, 'Bu özel olandan değil...' Ben kendime gelip anladığımda artık her şey sarpa sarmıştı" dedi.
VEDA MESAJIYLA OLAY OLMUŞTU
Oyuncu Aygün Aydın, ünlü iş insanı Hakan Sabancı ile sevgiliyken kazandığı parayı da açıkladı.
Aydın, yaptığı açıklamada, "Seninle tanışmamın yarattığı kaosla birlikte 81 ilden gelen maillerden sadece 1 haftada 6 bin 825 CV'yi okuyabildim ve bunlardan 4 bin 313 kişiye bu pandemi sürecinde istihdam sağladım. 324 iş birliği teklifinden şimdilik 157 tanesiyle anlaşarak 628 bin TL gelir elde ettim ve bu tutarla ailesinin maddi imkanı olmadığı için kitap alamayan 3 bin 140 öğrenciye test kitabı göndererek hayatlarına dokundum. Bir çok insanın hayatına daha da dokunmaya devam edeceğim çünkü daha okumam gereken binlerce mail var. Sen olmasaydın bunca şeyi başaramazdım" dedi.