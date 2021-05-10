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Giriş Tarihi: 10.5.2021 16:15 Son Güncelleme: 10.5.2021 16:16

Milli basketçi , lakaplı 'dan şikayetçi!

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Milli basketçi Semih Erden, Sisi lakaplı Seyhan Soylu'dan şikayetçi!

Ponzi mağduru , dolandırıcılara kaptırdığı paranın havale edildiğini belirten dekont görüntüsünü ele geçirip sosyal medyada ifşa eden '' lakaplı 'yu savcılığa şikayet etti. Sisi'nin bu hareketiyle manevi zarara uğradığını ileri sürerek şikâyetçi olan milli basketbolcunun ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.

"Ponzi Mine" lakabı ile anılan Mine Mumcu, ordudan atılan eski astsubay eşi Kazım Özkan, Mumcu'nun sevgilisi Aykut Sağlam da anılan sistemlerden birini kurdu. Telekomünikasyon alanında faaliyet gösteren iki şirket kurup kendilerini, "Uluslararası bir ses borsasıyız, SMS ihalelerine giriyoruz, IP telefon işi yapıyoruz" diyen şebeke yüksek kâr payı ile para toplamaya başladı. Deste deste para yatıran kişilere ilk bir kaç ay vaat edilen para ödemeleri de yapıldı. Paraların ödendiğini görenler bu kez daha fazla para yatırmaya başladı. Ancak, tüm saadet zincirlerinin akıbeti gibi sistem tıkanmaya başlayınca ödemeler yapılamadı, paralarını kaptıran kişiler ise soluğu adliyelerde aldı.

ÜNLÜ MAĞDURLAR ORTAYA ÇIKTI

Manken Burcu Kıratlı, Tuzlaspor'un yöneticisi Rıdvan İlhanlı, Sakaryalı iş insanı Halil İbrahim Demirel, sosyal medya fenomenleri Yeliz Tuba Yasa ve Esin Odacılar'ın da aralarında olduğu onlarca mağdur konuyla ilgili şikayetçi olurken, milli basketbolcu Semih Erden'in de şebekeye 1 milyon 358 bin TL kaptırdığı ortaya çıktı.

İKİNCİ KEZ MAĞDUR EDİLDİM

İddiaya göre Semih Erden'in Mine Mumcu'nun talimatıyla saadet zincirine yatırdığı paranın banka dekontunu ele geçiren Seyhan Soylu, sosyal medya hesabından bu görüntüyü takipçileri ile paylaştı. Erden'in, 'Mine Özkan İzmir Şubesi' açıklamalı dekontunu ele geçirip, yayan Sisi'nin bu hareketiyle manevi zarara uğradığını belirten ünlü sporcu, şikâyetçi oldu. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

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Milli basketçi Semih Erden, Sisi lakaplı Seyhan Soylu'dan şikayetçi!
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