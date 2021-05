‘Süt ve kilo baskısı mobing’in başka boyutu’

Kızımın her dakikasına, saniyesine şahit olmak istiyorum. Eskiden 7/24 çalışıyordum. Şimdi çalışma programımı iki güne sığdırıyorum. Kahvaltısını yaptırmak, giydirmek, onunla vakit geçirmek istiyorum.İlk bebeğim olduğu için her şeyi yaşadıkça öğreniyorum. Yüzde 50 geleneksel, yüzde 50 tıbba inanan bir anneyim. Herkes için zor ama ben tek başıma bakıyorum bebeğime, babası olmadan... Arkadaşlarım "Profesyonel anne" gibisin diyorlar. Zaten etrafınızda ordu da olsa günün sonunda anne tek. Bebeğiniz koala gibi size yapışık...Ben sakin bir anneyim, çocuk bu, düşe kalka büyüyecek. Yüzde 50 Türk Anadolu kadını, yüzde 50 İskandinav senteziyim. Doğup büyüdüğüm Danimarka'da her şeyi kendimiz yapardık.Herkesin anneliği kendine, kimseyi sorgulamanın anlamı yok. Kadınları bir rahat bırakın; süt baskısı, kilo baskısı vs. Bunlar mobing'in başka bir boyutu çünkü.Elif Özüm 2.5 aylık oldu. Bugün biraz garibim. Dokunsalar ağlayacak gibiyim.Hamileliğim boyunca çok tedirgindim. İlk kucağıma aldığımda, doktorun gözüne bakıp "Ne yapacağım?" dedim. İnsanda hep yetersizlik duygusu oluyor.Kızımdan sonra hayatımda her şey değişti. Burnunuzun ucunda hep bir sızı var. Her şeyi yeniden öğreniyorum. İngilizce bilmiyordum. Dillere yöneldiğinde ne yapacağımı bilemediğim için İngilizce kursları araştırıyorum. Keman çalmak isteyebilir diye "Keman mı öğrensem?" diyorum.Anne olmanın en güzel yanı onu koklamak. 33 yaşındayım, annemle bağım hiç kopmadı. Günde 25 kere konuşuyoruz. Grip olunca annem 50 kere arardı, şimdi ben de aynıyım. 75 kere kızımın kamerasına bakıyorum."Ne kadar emzirdin, kaç kilo aldın?" vs. kadınlara çok acımasızca eleştiriler yapılıyor. Yapmayın. Allah karnınızın içine bir mucize veriyor. Vücudunuzdaki organların yeri değişiyor. Kilo alırsın, almazsın. Bunlar anneliğinizden bir şey kaybettirmez. Kiloluyken mutluysan bu sadece seni ilgilendirir. Geri kalan sınır ihlalidir.Üç markam var, daha da büyüyeceklerine inanıyorum. Kızımı besleyip uyutup sonra siparişleri paketleyip, kargoluyorum.Anne olduktan sonra hayat dolu dolu, rengarenk geçiyor, önceden ne kadar yalnızmışım. Zaten hep çocuğum olmasını çok istiyordum. Çok şükür Allah bana nasip etti.Birçok kişiyi anne-baba olmaya ikna ettim. Çocuklar kapıları kapatmıyor, aksine tüm kapıları açıyor. Anne olduktan sonra başka bir enerji yakaladım, bu enerji işe de yansıyor.Anne olduktan sonra her kadın gibi ben de toplumsal baskılara maruz kaldım ama kafama takmadım, çok önemsiz. Dış görüntünün hiçbir önemi yok. İlgilenmem gereken iki çocuğum var benim. Anne olunca tüm konsantrasyonumu çocuklarıma verdim, başka şeye kafamı takmadım.Artık annemin bana verdiği tavsiyeleri çok daha iyi anlıyorum. Kadın olmaktan, anne olmaktan memnunum.