TikToker Aysude (aysudexx): Aktifliği düşen kavga çıkarıyor!

Boom Club Fenomen Akademisinde eğitim alan TikTokerlardan Aysude (aysudexx) Bi'Başka'da Melisa Berkalp'in konuğu oldu. TikTok'ta 1.5 milyon takipçisi bulunan Aysude, TikTok dünyasında yaşanan olaylar hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunarak, "TikTok'ta herkes birbirinin arkasından konuşuyor. Magazine düşen bütün kaos olaylarına bir susun artık yeter diyorum çünkü insanlar kaos yapmadan yükselemiyor ve büyüyemiyor. Aktifliği düşen kavga çıkarmaya başlıyor, gidin gerçek hayatta yüzleşin yani neden yayın açıp birbirinize sallıyorsunuz ki? Çok saçma buluyorum bu tarz olayları, yapmayın ve emek verin! İçerikler konuşsun diyorlar ve iki gün sonra yine kaos yaratıyorlar. Böyle bir şey olması gerçekten çok kötü." dedi.

İşte Aysude (aysudexx) röportajının tüm detayları...

Aysude Boom Club senin için nasıl gidiyor?

Benim için çok güzel gidiyor. Sosyal medyaya başladığımdan beri karşıma çıkan en güzel fırsat oldu benim için. Sabahları kalıp çekimler yapıyoruz, akşamları eğleniyoruz. Hem iş hem eğlence hepsi aynı anda yürüyor. Günün boş geçmesi yerine sabah kalkıp bütün gün sevdiğin işi yapmak daha güzel.

Ne kadar süredir sosyal medyanın içerisinde bulunuyorsun?

TikTok'a 2 sene kadar önce başladım. Küçük kuzenim bütün yaz TikTok videoları çekiyordu ve ondan görüp bir kere de ben çekeyim dedim. Baktım ki boş zamanlarımda eğlenebileceğim bir platform, devam ettim. Bu arada bana hiçbir zaman cringe gelmedi aslında ki her zaman dalga geçtiler benimle cringe diye. Fakat ben asla bırakmadım çünkü hayallerime giden yol buradan geçiyordu, sosyal medyada ilerlemek zorundaydım.