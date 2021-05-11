MasterChef Güzide'nin paylaşımı sosyal medyada tepki çekti! Güzide Mertcan'dan eleştirilere yanıt gecikmedi

TV8'de yayınlanan 'MasterChef Türkiye 2019' yarışmasıyla ünlenen Güzide Mertcan, uzun süre 7 milyon TL değerindeki villası ile sosyal medyanın gündemine oturmuştu.
"EŞİMİN BURADA İŞLETMELERİ VAR"
Zaman zaman yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündemine gelen eski yarışmacı, şu sıralar eşinin işleri sebebiyle yurt dışında bulunuyor.
Üç çocuk annesi MasterChef Güzide, "İş seyahati mi yoksa çocuklar için mi?" sorusunu, "Eşimin burada işletmeleri ve yapımı süren bir Türk hamamı var. Pandemi sebebiyle uzun zamandır gelemiyordu. O gelmek zorundaydı, benim de malum restoran kapalı. Yanında olalım istedi" şeklinde cevapladı.
"MESCİD-İ AKSA PAYLAŞIMINDAN SONRA BİLEMEDİM"
Gezdiği yerlere Instagram hesabının hikaye bölümünden yer veren Güzide Mertcan, Mescid-i Aksa paylaşımı yaptıktan sonra tatil paylaşımlarına devam edince eleştiri aldı.
Güzide Mertcan, Instagram üzerinden bir takipçisinden gelen "Mescid-i Aksa paylaşımından sonra bilemedim" şeklindeki tepkiye şu yanıtı verdi:
"HAYATIMIZ BİR ŞEKİLDE AKIYOR"
"İşte aslında benim tam da fikrim bu. Müslüman kardeşlerimiz zor günler yaşıyor ama bizim de hayatımız bir şekilde akıyor..."
"Geçenlerde tarihi çok öncelerden belirlenmiş bir canlı yayın yapıyorum, altında tepki mesajları. Konumuz Ramazan olmasına rağmen. Eee sen de canlı yayına girmişsin, yorum yapmakla vakit kaybediyorsun be kardeşim..."
"Sevgili dostlar tüm samimiyetimle şunu söylemek isterim ki; 'sosyal medya dünyası yalan'. Kimin ne hayır yaptığını, kimin samimi olduğunu, kimin elle tutulur bir tepki verdiğini bilmezsiniz, bilemezsiniz."
"SİBER ZORBALIĞI MARUZ KALIYORUM"
MasterChef Güzide hakkındaki '7 milyon TL'lik villa' şeklindeki haberlerin ardından Ata Benli, sahibi olduğu sosyal medya kanalından bir video yayınlamıştı. Söz konusu videoda; ünlü Youtuber Ata Benli, Güzide-Mustafa Mertcan çiftinin sahibi olduğu lüks yaşamla ilgili yorumda bulunmuştu.
Video sonrası savcılığa suç duyurusunda bulunan Güzide Mertcan, Benli'nin sarf ettiği sözlerle iftiraya maruz kaldığını, huzur ve sükununun bozulduğunu ileri sürmüştü.
MasterChef Güzide, dilekçesinde; Youtuber Benli'nin kendisi ile ilgili "rüşvet vererek programda kaldığı, lüks yaşamı sayesinde tanınırlığının arttığı" gibi gerçek dışı sözler sarf ettiğini belirtmişti.
Mertcan, siber zorbalığa maruz kaldığını, şahsın tanınırlığının yüksek olduğu için hakkında sözlerle onur ve saygınlığının zedelendiğini beyan etmişti.