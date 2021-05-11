MasterChef Güzide'nin paylaşımı sosyal medyada tepki çekti! Güzide Mertcan'dan eleştirilere yanıt gecikmedi

Üç çocuk annesi MasterChef Güzide, "İş seyahati mi yoksa çocuklar için mi?" sorusunu, "Eşimin burada işletmeleri ve yapımı süren bir Türk hamamı var. Pandemi sebebiyle uzun zamandır gelemiyordu. O gelmek zorundaydı, benim de malum restoran kapalı. Yanında olalım istedi" şeklinde cevapladı.