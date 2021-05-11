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Giriş Tarihi: 12.5.2021 07:01 Son Güncelleme: 12.5.2021 07:12

Haberleri: 'in eski eşi 'ın küfürler yağdırdığı olay ses kaydı! yayınladı ortalık karıştı!

Son Dakika Magazin Haberleri: Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'ın küfürler yağdırdığı olay ses kaydı! Seren Serengil yayınladı ortalık karıştı!

’in eski eşi 'ın ortaya çıkan ses kayıtları gündemine olarak bomba gibi düştü. Özcan Deniz ile Feyza Aktan, 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Evliliklerinden Kuzey adında bir çocukları olan çift, 15 ay evli kaldıktan sonra yollarını ayırdı. Boşanmanın ardından yeniden barışan daha sonra ise kavgalı bir şekilde ayrılan ikili karşılıklı iddialarıyla gündemde. ’in sunduğu magazin programında Aktan hakkında yeni ses kayıtları yayınlandı. Seren Serengil Aktan'ın tamamen rol yaptığını söyledi. Aktan'ın ses kaydından bakıcıya ağza alınmayacak küfürler ediyor. Feyza Aktan çocuğunu asla Özcan Deniz'e göstermeyeceğini de söylüyor. İşte Feyza Aktan’ın şok ses kayıtları ve olayın tüm ayrıntıları…

2018 yılında nikah masasına oturan Feyza Aktan ile Özcan Deniz, 15 ay evli kaldıktan sonra yollarını ayırdı.

Boşanmanın ardından yeniden barışan ikili, daha sonra şiddet ve velayet nedeniyle birbirlerine karşılıklı dava açtı.

Feyza Aktan ile Özcan Deniz'in davaları sürerken ikilinin çocukları Kuzey'in bakıcısı şaşırtıcı açıklamalarda bulundu.

Naz isimli bakıcı, şunları söyledi: "Evde Kuzey'le çok aç kalıyorduk. Sürekli komşulara ve arkadaşlarına gönderiyordu.

'Özcan'a söyleme seni işten atarım' diye tehdit ediyordu. Sürekli yalnız ve aç bırakıp arayıp sormuyordu. Gece geç geliyordu. Kuzey benimle yatıyordu. Kuzey'e ilgisi ve anne sevgisi yoktu. Benim en büyük hatam evlenip çocuk yapmak diyordu"

ŞİDDET İDDİASI

Feyza Aktan'ın kendisine şiddet uyguladığı da iddia eden Naz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Babasına dede dedirtip kaydetmiş ve Özcan Deniz aradığında, 'Bak deden arıyor' diyerek telefonu Kuzey'e veriyordu.

Kuzey de yeni konuşmaya başladığında 'dede' diyordu. Bir gün Özcan Deniz eve geldi. Kuzey'i gezdirdi. Sonra hep 'dede dede' dedi. Özcan Deniz de şaşırdı. Ben bir şey demedim"

SES KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Bakıcı Naz'ın açıklamalarının ardından Seren Serengil, sunuculuğunu üstlendiği 'Söylemez Olmaz' programında Aktan'ın yeni ses kayıtlarını yayınladı.

Seren Serengil, Aktan'ın tamamen rol yaptığını söyledi. Aktan'ın ses kaydından bakıcıya ağza alınmayacak küfürler ediyor.

Ses kaydını dinleyen sosyal medya kullanıcıları, "Bu nasıl anne? Çocuk uyku diye ağlıyor, o evden yollamaya çalışıyor" yorumlarında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Kendisini şiddetle suçlayan eski eşine karşı dava açıp oğulları Kuzey'in velayetini talep eden Deniz, geçtiğimiz günlerde soluğu yine savcılıkla almıştı.

Ünlü sanatçı, Feyza Aktan'dan "Çocuğumu bana 10 gündür göstermiyor. Kamera kayıtlarından şüpheli hareketler gördüm" ifadeleri kullanmıştı.

Üç yaşına giren Kuzey'in yaş gününü tek başına kutlamak zorunda kalan Özcan Deniz, Feyza Aktan'ın 'Medea kompleksi' hastası olduğunu ima etmişti.

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Son Dakika Magazin Haberleri: Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'ın küfürler yağdırdığı olay ses kaydı! Seren Serengil yayınladı ortalık karıştı!
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