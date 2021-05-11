Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 11 Mayıs 2021 Salı! Bugün burcunuzda neler var?

Oğlak: Çalışmalarını evden yürüttüğün bugünde aynı anda birden fazla konu ile meşgul olabilirsin. Bugün toprak burcunda Yeniay meydana geliyor. Harcamalarına dikkat etmelisin.

Kova: Evin dekorasyonu ile ilgilendiğin bir gün olacak. Bugün toprak burcunda Yeniay, meydana geliyor. Ailenle aranda iletişim kopuklukları yaşanabilir.

Balık: Güne uykusuz başlaman, detayları gözden kaçırmana sebep olabilir. Yeniay, toprak burcunda meydana gelirken, hakkında yapılmış dedikodular, kulağına gelebilir.

VENÜS'ÜN İKİZLER SEYRİ BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?

9 Mayıs'ta İkizler burcuna geçen ve toplamda 2 Haziran tarihine kadar burada kalacak olan Venüs, İkizler seyrinden geçerken burçları nasıl etkileyecek? Eğer bu soruyu merak ediyorsanız, gelin gökyüzünün malumatına beraber bakalım…

Koç Burcu: Bu geçiş size yer yer dalgınlık getirebilir. Yanlış kişilere mesaj, mail atma gibi durumlarla karşı karşıya gelebilirsiniz. Geçmiş anıların sürekli olarak karşınıza çıkabileceği bu süreçte, soğukkanlılığınızı korumalı ve acele kararlar vermemelisiniz.

Boğa Burcu: Venüs yönetici gezegeninizde! Bunun yanı sıra 12.evinize geçmesiyle beraber ilişkiniz ile igili bazı korkularınızın abartılı olduğunu hissedeceksiniz. Tasarruf yapmanızın önemini bu süreçte daha iyi anlarken fazlalıklardan kurtulmak iyi gelecek.

İkizler Burcu: Yeni kararlar gündemde! Burcunuzda hareket edecek olan aşk gezegeni, size ayrı bir çekicilik verecek. Yeni bir tarz için araştırmalarınıza hız vereceksiniz. Saç renginizi değiştirmeyi düşünebilirsiniz.