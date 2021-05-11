Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 11 Mayıs 2021 Salı! Bugün burcunuzda neler var?

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 11 Mayıs 2021 Salı günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 11 Mayıs 2021 Salı burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "VENÜS'ÜN İKİZLER SEYRİ BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Astrogündem: Merkür-Chiron 60'lığı ticaret merkezlerini gündemine alabilir. Özellikle de ticari anlaşma imzalayan ülkelere yenileri eklenirken, büyük çaplı ihaleleri daha çok konuşabiliriz. Bankalardaki küçülme politikası başlıyor.
Koç: Aile içerisinde yaşanan tatsızlıklar geride kalıyor. Yeniay, toprak burcunda meydana gelirken, kafanı dağıtmak için kendine uğraş edinmek istiyorsun.
Boğa: Burcunda Yeniay meydana gelecek. Maddi konularda elini güçlendirmek istiyorsun. Eksiklerini tamamlamak için alışverişe çıkarabilirsin.
İkizler: İşlerinin fazlalığı bazı konuları es geçmene sebep olabilir. Ailesinden ayrı yaşayan bir İkizler burcuysan, uzun sürecek telefon görüşmeleri gerçekleştireceksin.
Yengeç: İhmal ettiğin konular karşına geliyor. Toprak burcunda Yeniay, meydana gelecek. Boş vakitlerinde farklı aktivitelerde bulunmak isteyeceksin.
Aslan: Toprak burcunda Yeniay meydana gelecek. Eksiklerini tamamlamak isteyeceksin. Eğitimine devam eden bir Aslan burcuysan, önemli fırsatlar karşına gelebilir.
Başak: Evin dekorasyonu ile ilgilendiğin bir gün olacak. Bugün toprak burcunda Yeniay, meydana gelecek. Yakın çevrendeki kişilerle iletişiminde kopukluklar olabilir.
Terazi: Teknolojik aygıtlarla yaşayacağın problemler olabilir. Bugün toprak burcunda Yeniay meydana geliyor. Akşam saatlerinde sakinleşmek için detoks yapmayı düşünebilirsin.
Akrep: Radikal değişimler gündeminde olacak. Bugün karşıt burcunda Yeniay meydana geliyor. Hayatına yeni giren bir kişiyle duygusal bir bağ kurabilirsin.
Yay: Yakın çevrenin yardımına koşuyorsun. Bugün toprak burcunda Yeniay meydana gelecek. Kardeşinle arandaki problemleri çözmek için adımlar atıyorsun.
Oğlak: Çalışmalarını evden yürüttüğün bugünde aynı anda birden fazla konu ile meşgul olabilirsin. Bugün toprak burcunda Yeniay meydana geliyor. Harcamalarına dikkat etmelisin.
Kova: Evin dekorasyonu ile ilgilendiğin bir gün olacak. Bugün toprak burcunda Yeniay, meydana geliyor. Ailenle aranda iletişim kopuklukları yaşanabilir.
Balık: Güne uykusuz başlaman, detayları gözden kaçırmana sebep olabilir. Yeniay, toprak burcunda meydana gelirken, hakkında yapılmış dedikodular, kulağına gelebilir.
VENÜS'ÜN İKİZLER SEYRİ BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?
9 Mayıs'ta İkizler burcuna geçen ve toplamda 2 Haziran tarihine kadar burada kalacak olan Venüs, İkizler seyrinden geçerken burçları nasıl etkileyecek? Eğer bu soruyu merak ediyorsanız, gelin gökyüzünün malumatına beraber bakalım…
Koç Burcu: Bu geçiş size yer yer dalgınlık getirebilir. Yanlış kişilere mesaj, mail atma gibi durumlarla karşı karşıya gelebilirsiniz. Geçmiş anıların sürekli olarak karşınıza çıkabileceği bu süreçte, soğukkanlılığınızı korumalı ve acele kararlar vermemelisiniz.
Boğa Burcu: Venüs yönetici gezegeninizde! Bunun yanı sıra 12.evinize geçmesiyle beraber ilişkiniz ile igili bazı korkularınızın abartılı olduğunu hissedeceksiniz. Tasarruf yapmanızın önemini bu süreçte daha iyi anlarken fazlalıklardan kurtulmak iyi gelecek.
İkizler Burcu: Yeni kararlar gündemde! Burcunuzda hareket edecek olan aşk gezegeni, size ayrı bir çekicilik verecek. Yeni bir tarz için araştırmalarınıza hız vereceksiniz. Saç renginizi değiştirmeyi düşünebilirsiniz.
Yengeç Burcu: İhmal ettiğiniz bütün konular önünüze getirecek. Bilinçaltınızda yer tutan bu düşünceleri, paylaşmanız gerektiğini düşünebilirsiniz. Çevrenizle olan bilgi paylaşımınız artıyor.
Aslan Burcu: Venüs İkizler geçişi kariyer anlamında gelişmeleri karşına getirecek. Maddi konulardaki beklentilerin bu süreçte karşılık bulabilir. Kişisel hayatınızda alacağınız önemli kararlar olabilir.
Başak Burcu: Yakın çevrenizle olan ilişkinizi bu döngüde gözden geçirebilirsiniz. Hedeflerinize daha çok yakınlaştığınızı hissetmek içinizi kıpır kıpır ederken ailenizin size olan desteği de artacak.
Terazi Burcu: İsteklerinizi ve planlarınızı başarılı bir şekilde yönlendirmeye başlayacaksınız. Özellikle uzun süredir katılmak istediğiniz kurslara kayıt olmayı düşünebilirsiniz. İlgisinden hoşlandığınız bir kişiden ilk adımı görebilirsiniz.
Akrep Burcu: Sizin için maddi açıdan alacak verecek konularını ön plana çıkaracak bu geçiş... Elinize geçecek fırsatları değerlendirmek için geç kalmanız, istemediğiniz sonuçları doğurabilir.
Yay Burcu: Venüs İkizler geçişinde gündeminizde ilişkileriniz olacak. 7. Evinizde konumlanan Venüs, gerek aile gerek sosyal çevreniz ile iletişiminiz hiç olmadığı kadar güçleniyor. Kafanızdaki sorularını yanıtlarını bulacak olmanız sizi rahatlatacak.
Oğlak Burcu: Sağlığınızla daha fazla ilgilendiğiniz bir süreçtesiniz. Duygusal hayatınızda beklediğiniz bir haber varsa, bu süreçte alacağınızı ifade ediyor gök kubbe. Eski sevgiliden gelecek mesaj düşündürebilir.
Kova Burcu: Venüs İkizler geçişinde sizin gündeminizde, kendi kişisel hayatınız olacak. Bu geçişte çevrenizden güzel destekler görebilirsiniz. Süreç içerisinde ani kararlar vermekten uzak durmalısınız.
Balık Burcu: Eviniz ile ilgili düzenlemeleri gündeminize getirecek Venüs – İkizler seyri, çevrenizi değiştirmenize ön ayak olacak. Yeni eşyalar alabilir, evinizin dekorasyonunda değişiklikler yapabilirsiniz. Yakın çevren ile olan iletişiminde dikkatli olmalısınız.