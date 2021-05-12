Beren Saat ile Kenan Doğulu arasında yeni bir kriz mi patlak verdi? Boşanıyorlar mı?

Boşanacakları iddiaları uzun süre gündemden düşmeyen Beren Saat ile Kenan Doğulu, tam krizi aştı diye sevinirken, yine bir kriz patlak verdi!
Daha doğrusu; Beren Saat'in 2004'te trafik kazasında hayatını kaybeden ilk aşkı Efe Güray'ı doğum gününde "Benim kahramanım" notuyla anması yine dedikodu kazanlarını kaynattı!
Saat'in bu paylaşımını eşi Kenan Doğulu'ya saygısızlık olarak yorumlayan da var, vefat eden birini anmanın güzel bir vefa olduğunu savunan da... Aralarında yine bu yüzden bir tatsızlık çıkmaz diye ümit ederken dün çalan telefonum içime bir kurt düşürdü!
Çünkü arayan arkadaşım; Beren Saat'in, 17 günlük kapanma öncesi Zekeriyaköy'de oturan kankası Belçim Bilgin ile o civarda ev baktığını söyledi! Beren Saat ile Kenan Doğulu, yıllardır Beykoz Acarkent'te oturuyor ve orada gayet mutlu olduklarını biliyorum.
Belki Avrupa yakasına geçmeyi planlıyor olabilirler. Belki de Beren Saat, kankasına yakın oturmak istemiş olabilir. Ancak Beren Saat'in sosyal medya paylaşımı ve ev bakması üst üste gelince, insanın içine kurt düşürüyor tabii.
Umarım Beren Saat kendine bekar evi değil; eşi Kenan Doğulu ile oturmak için ev bakıyordur…