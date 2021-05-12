Beren Saat ile Kenan Doğulu arasında yeni bir kriz mi patlak verdi? Boşanıyorlar mı?

Saat'in bu paylaşımını eşi Kenan Doğulu'ya saygısızlık olarak yorumlayan da var, vefat eden birini anmanın güzel bir vefa olduğunu savunan da... Aralarında yine bu yüzden bir tatsızlık çıkmaz diye ümit ederken dün çalan telefonum içime bir kurt düşürdü!