'Bozkır Arslanı Celaleddin'in ilk bölüm fragmanı yayınlandı! 'Bozkır Arslanı Celaleddin', 21 Mayıs'ta izleyicileriyle buluşacak!

Türkiye'nin merakla beklediği ATV'nin yepyeni aksiyon dolu dizisi 'Bozkır Arslanı Celaleddin' için geri sayım başladı. Dizinin senaristi ve yapımcısı Mehmet Bozdağ, dizi ile ilgili müjdeyi sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

DİZİ İLK BÖLÜMÜYLE 21 MAYIS'TA İZLEYİCİLERİYLE BULUŞACAK!

ATV'nin yepyeni dizisi 'Bozkır Arslanı Celaleddin'in ilk fragmanı da bugün yayınlandı. Dizinin ekranlara geliş tarihini ise yine senarist ve yapımcı Bozdağ aktardı. Aktarılan bu bilgilere göre dizi 21 Mayıs'ta izleyicileriyle buluşacak!

Bozkır Arslanı Celaleddin 1. Bölüm Fragmanı yayınlandı! İlk bölüm 21 Mayıs'ta | Video