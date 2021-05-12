'Bozkır Arslanı Celaleddin'in ilk bölüm fragmanı yayınlandı! 'Bozkır Arslanı Celaleddin', 21 Mayıs'ta izleyicileriyle buluşacak!

Türkiye'nin merakla beklediği ATV'nin yepyeni aksiyon dolu dizisi 'Bozkır Arslanı Celaleddin' için geri sayım başladı. Dizinin senaristi ve yapımcısı Mehmet Bozdağ, dizi ile ilgili müjdeyi sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.
DİZİ İLK BÖLÜMÜYLE 21 MAYIS'TA İZLEYİCİLERİYLE BULUŞACAK!
ATV'nin yepyeni dizisi 'Bozkır Arslanı Celaleddin'in ilk fragmanı da bugün yayınlandı. Dizinin ekranlara geliş tarihini ise yine senarist ve yapımcı Bozdağ aktardı. Aktarılan bu bilgilere göre dizi 21 Mayıs'ta izleyicileriyle buluşacak!
Bozkır Arslanı Celaleddin 1. Bölüm Fragmanı yayınlandı! İlk bölüm 21 Mayıs'ta | Video
HEYECAN DOLU HİKAYE
Dizi; yenilmez Hükümdar Cengiz Han'ın ordularını üst üste mağlup ederek Moğolların yenilmezlik efsanesini yerle bir eden ve dünyayı dize getiren Cengiz Han'a, "Keşke benim oğlum olsaydı" dedirten kahraman komutan Celaleddin Harzemşah'ın heyecan dolu hikayesini anlatıyor.
BÜYÜK İLGİYLE KARŞILANDI
Dizinin görkemli prodüksiyonu ve zengin oyuncu kadrosunu gözler önüne seren ikinci tanıtım da yayınlandığı andan itibaren büyük ilgiyle karşılaştı.
ZENGİN KADROSUYLA DİKKAT ÇEKTİ
'Diriliş Ertuğrul' ve 'Kuruluş Osman' dizilerinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın senarist, yapımcı ve proje tasarımcısı olarak imza attığı yapımın kadrosunda; Emre Kıvılcım, Yulduz Radjova, Rano Shodiyeva, Rayxoun Ulesanova, Tohir Saidov, Saide Rametova, Gülenay Kalkan Ünlüoğlu, Cemal Hünal, Sezgin Erdemir, Kaan Yalçın, Ferhat Yılmaz gibi isimler yer alıyor.