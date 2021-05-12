Çocukların ahı yakanızı bırakmasın

İsrail, önceki gün işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere bir kez daha saldırdı. Gazze'ye yönelik hava saldırısında 9'u çocuk 24 Filistinli şehit oldu. Sanat dünyasının ünlü isimleri yaptıkları paylaşımlarla İsrail'e lanet okudu..."Bayramlık giyecek yaşta kefen giydirdiğiniz çocukların ahı bir ömür bırakmasın yakanızı.""Kimseyi yaraladık mı öldürdük mü demeden ölümle, savaşla dans ediyorlar. İğrenç bir toplum ve topluluk.""Yetmedi mi, bu ne zulümdür, alçaklıktır! Çekin elinizi artık insanların üstünden. Çocukların ahında boğulun.""Yüreğim yanıyor, yüreğim Filistin'de...""Büyük laflar edip küçücük bir yürek taşımadığımız için affedin bizleri Filistin'in mazlum çocukları...""Kanımız Aksa'da zafer İslamın... Terörist İsrail.""Selahaddin nerede... Özgür Filistin için,""Her zamanki gibi Müslümanlar öldürülüyor ve bütün dünya seyrediyor. O çocukların kanında boğul İsrail, bayramlık giyecek çocuklara kefen giydirdin, kahrolasın İsrail, annelerin gözyaşlarında boğul İsrail. Mescid'i Aksa'nın ezanları senin selan olsun İsrail.""İsrail devlet değildir, işgalci ve teröristtir.""Zulmün olduğu yerde susmak namussuzluktur ve bir gün döner her şey tersine inşallah.""Vicdanı olan herkesin haykırdığı; İsrail gerçek bir teröristtir.""Zavallısınız, lanetlenmiş yaratıklarsınız. Allah seni yok etsin."Mübarek Ramazan'da kutsal Mescid-i Aksa yanıyor ve bu durum karşısında kutlama yapan bir güruh var. Tüm dünyanın gözleri önünde. Akıl alır gibi değil. Hadi BM sadece Müslüman olmayan ülkeler için var.. Peki bu kendine Müslüman diyen devletler neredeler?"Rabbim sen zalimlerin planlarını başlarına çevir bu mübarek günde... Kudüs İslam'ındır.""Yıkılasın İsrail, enkazını göreyim, sana ülke diyenin yüzüne tüküreyim."