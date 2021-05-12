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Giriş Tarihi: 12.5.2021 19:50

Doğum gününde 'a büyük sürpriz

Doğum gününde Esra Erol'a büyük sürpriz

’nin en çok izlenen programları arasında yer alan ‘’da büyük bir sürpriz yaşandı. Esra Erol’un fan club ailesi, anlamlı bir doğum günü sürprizi yaptı. Ünlü sunucuya özel hazırlanan doğum günü videosu Esra Erol’u oldukça duygulandırdı.

ATV ve Türkiye'nin sevilen ve en çok izlenen programının sunucusu Esra Erol, bugün doğum gününü stüdyoda kutladı. Ünlü sunucu, sürprizle karşılaştı.

ESRA EROL ŞAŞIRDI

Esra Erol'un fan club ailesi, kendisine bir sürpriz hazırlandığını duyunca çok şaşırdı.

Doğum gününde Esra Erol'a büyük sürpriz | Video

EROL'UN GÖZLERİ DOLDU

Videoda; hayranlarının Esra Erol adına bağışta bulunduğu anlatıldı. Bu anlamlı armağan karşısında Esra Erol oldukça duygulandı.

"ÇOK ANLAMLI BİR HEDİYE TEŞEKKÜR EDERİM"

Videoyu izledikten sonra bir açıklama yapan Erol, "Esra Erol fan club ailesine buradan sevgilerimi iletiyorum. Her yerde, her zaman nasıl oluyorlar bunu bilemiyorum. Ama onların bana olan duygularını burada hissediyorum. Ben de sizleri çok seviyorum. Sabahtan beri fotoğraflar ve videolar, gönderdiğiniz çiçek ve mesajlarla beni inanılmaz mutlu ettiniz. Çok anlamlı bir hediye teşekkür ederim." diye konuştu.

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Doğum gününde Esra Erol'a büyük sürpriz
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