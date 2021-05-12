Doğum gününde Esra Erol'a büyük sürpriz

"ÇOK ANLAMLI BİR HEDİYE TEŞEKKÜR EDERİM"

Videoyu izledikten sonra bir açıklama yapan Erol, "Esra Erol fan club ailesine buradan sevgilerimi iletiyorum. Her yerde, her zaman nasıl oluyorlar bunu bilemiyorum. Ama onların bana olan duygularını burada hissediyorum. Ben de sizleri çok seviyorum. Sabahtan beri fotoğraflar ve videolar, gönderdiğiniz çiçek ve mesajlarla beni inanılmaz mutlu ettiniz. Çok anlamlı bir hediye teşekkür ederim." diye konuştu.